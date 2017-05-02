Human Rights Watch обнародовала доклад о химической атаке в Сирии

Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о химических атаках в Сирии. В нём описаны новые доказательства применения сирийской армией химического оружия.

Приглашенные правозащитниками эксперты изучили фотографии кратера на месте взрыва. По их мнению, на город сбрасывались бомбы советского производства, разработанные для применения с газом зарином. В докладе также приводятся опросы свидетелей химической атаки. Правозащитники заключают, что режим президента Сирии Башара Асада систематически применяет химическое оружие. Действия сирийских властей в организации назвали преступлениями против человечества.

По данным агентства "Франс-Пресс", Генеральная ассамблея ООН готовит специальную рабочую группу, которая составит досье военных преступлений в Сирии. Оно должно будет помочь международным органам правосудия собрать доказательства, чтобы привлечь виновных к судебной ответственности. Правительство в Дамаске осудило это решение, назвав его вмешательством во внутренние дела страны.

4 апреля сирийская оппозиция заявила о гибели десятков человек в городе Хан-Шейхуне провинции Идлиб. При атаке использовался нервно-паралитический газ. Повстанцы и западные страны возложили вину за нападение на правительственные войска Сирии.