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В Бишкеке небольшой отрезок улицы К. Акиева временно будет закрыт

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ВБ

В связи с ремонтом инженерных сетей участок улицы Калыка Акиева будет закрыт для движения автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Как сообщают в Управлении капитального строительства, с 3 мая и до середины июня будет закрыта улица Калыка Акиева от улицы Киевской до проспекта Чуй в связи с ремонтом инженерных сетей.

После завершения работ планируется ремонт дорожного полотна и тротуаров на данном участке за счет гранта КНР.

Городские власти убедительно просят горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

URL: http://www.vb.kg/359203
Теги:
дороги, Бишкек
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