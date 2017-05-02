Спортсменов из КР не пустили в Украину за связь с запрещенной организацией

Пограничники Украины не пустили в страну четырех граждан Кыргызстана, якобы причастных к событиям в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы (ГПС) Украины.

Госпогранслужба остановила на границе восьмерых иностранцев, которые, по данным ГПС, причастны к трагическим событиям в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года в Одессе. Въезд запретили четырем гражданам Кыргызстана, трем гражданам Беларуси и одному гражданину России. Кыргызстанцы и белорусы прилетели рейсом Минск - Одесса.

По данным российских СМИ, иностранцы были спортсменами и прибыли в Украину на соревнования. При проверке выяснилось, что они прибыли по приглашению организации, которую ранее украинские власти подозревали в причастности к организации беспорядков в Одессе.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошло столкновение сторонников Евромайдана и их противников, после чего в здании Дома профсоюзов произошел пожар, в результате чего погибли 48 человек.