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В ЖК поддержали восстановление сроков исковой давности для предпринимателей

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Гулиза Авазова

Сегодня, 2 мая, комитет парламента по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту рассмотрел проект Закона "О внесении изменений в Гражданский кодекс Кыргызской Республики".

По словам докладчика Алмамбета Шыкмаматова ("Ата Мекен"), суть законопроекта - в предоставлении юридическим лицам и предпринимателям права на восстановление срока исковой давности.

"В Гражданском кодексе такие права есть только у физических лиц, а юридические лица и предприниматели этого лишены. Такой избирательный подход противоречит Конституции", - добавил он.

В ходе обсуждения депутат Курманбек Зулушев спросил, не будут ли из-за этих норм загружены работники судебной системы.

На что Шыкмаматов ответил, что из-за загруженности судей не нужно лишать людей законных прав.

По итогам обсуждения комитет поддержал данный законопроект.

URL: http://www.vb.kg/359210
Теги:
законопроект, парламент
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