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В Баткенской области поймана картофельная контрабанда на 625 тыс. сомов

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Родион Решетов

Сотрудники оперативной таможни "Юг" выявили факт незаконного ввоза картофеля в Баткенской области. Товар без документов перевозили в двух грузовых автомашинах марки "ДАФ" и "Камаз", оба транспортных средства были с прицепами и государственными номерными знаками КР под управлением граждан Кыргызстана.

При осмотре грузовых отсеков был обнаружен картофель, расфасованный в тканевые мешки. Общая масса груза составила 31 тонну. Как отмечают в пресс-службе ГТС КР, товар прибыл из Таджикистана. Общая стоимость продукции составляет порядка 625 тысяч сомов.

Материалы данного дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.

URL: http://www.vb.kg/359213
Теги:
граница, контрабанда, Таджикистан
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