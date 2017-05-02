В Баткенской области поймана картофельная контрабанда на 625 тыс. сомов

Сотрудники оперативной таможни "Юг" выявили факт незаконного ввоза картофеля в Баткенской области. Товар без документов перевозили в двух грузовых автомашинах марки "ДАФ" и "Камаз", оба транспортных средства были с прицепами и государственными номерными знаками КР под управлением граждан Кыргызстана.

При осмотре грузовых отсеков был обнаружен картофель, расфасованный в тканевые мешки. Общая масса груза составила 31 тонну. Как отмечают в пресс-службе ГТС КР, товар прибыл из Таджикистана. Общая стоимость продукции составляет порядка 625 тысяч сомов.

Материалы данного дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.