Что имела в виду Джакупова? И как она теперь пытается отмазаться

Большой резонанс получила история с новыми исками, которые Генеральная прокуратура подала в отношении сайта Zanoza.kg, журналиста Нарына Айыпа, главного редактора этого издания Дины Масловой и директора правовой клиники "Адилет" Чолпон Джакуповой. Об этом СМИ сообщил сам Н. Айып, поводом послужила информация от 30 марта с круглого стола, организованного институтом омбудсмена в поддержку свободы слова. На этом мероприятии Джакупова заявила: "Личности с маниакальными наклонностями нельзя так терроризировать 6 миллионов человек. Он нас тащит в гражданскую войну. Маньяков надо предупреждать, что он один, а нас много".

Для обывателя все понятно, он даже не будет долго думать, прослушав выступление правозащитницы, и не будет гадать, кого она имела в виду и кого она оскорбила. Но, оказывается, все не так просто, если верить словам тех, кто встал на защиту Джакуповой. Гражданский активист Эдиль Байсалов, без пяти минут Навальный в кыргызском варианте, заявил, что Джакупова имела в виду другого человека. Кого же? Может, самого Байсалова или других оппозиционных политиков? Если трактовать посыл Байсалова, то и такое предположение верно.

Но Джакупова встала в позу и указывает на того, кого имела в виду. При этом пытается вывернуться. "В Кыргызстане теперь за сарказм и иронию сажать начнут? Я не удивлюсь, если в следующий раз в решении суда будет прописано: кроме взыскания миллионов, чтобы ответчика обязали любить президента горячо и страстно. Кыргызстанцев заставят в судебном порядке любить власть", – заявила ResPublica Джакупова. Хорошая попытка как-то отмазаться. Но люди-то умеют различать сарказм и иронию от оскорбления. Будет ли сарказмом, если в отношении какого-нибудь политика или правозащитника сказать: "Этот человек явно страдает шизофренией, своими речами толкает людей на гражданскую войну. Пора звать психбригаду". Увы, это не сарказм. Последствия не заставят себя ждать долго, сразу же будут поданы иски, полетят письма и обращения в ООН.

Самое странное, что представители НПО вдруг увидели в иске преследование инакомыслия. Правозащитники напоминают, что свобода слова тесно связана с вопросами установления истины, обеспечения гибкости политической системы, самореализации личности, естественных прав человека и их защиты. "Свобода слова и свобода самовыражения граждан - это барометр для государственной компетентности. Это возможности для чиновников наладить мост для партнерства и сотрудничества, чтобы совместно решать проблемы", - пишут правозащитники.

Все чинно и благородно. Но... Если исходить из логики правозащитников, то любое оскорбление, унижение достоинства человека является свободным выражением мнения. И что ожидать от таких людей, которые просто попирают законы, причем принятые во всем мире постулаты. Оскорбление и унижение человека, к вашему сведению, господа НПОшники, это уже не свобода, это покушение на права и свободы человека. Так недалеко дойти и до идеологии признания одной части общества недочеловеками. Нацисты ведь тоже "свободно выражались", в итоге, как конвейер, заработали лагеря смерти. А ведь это было извращенное понятие самовыражения, и даже инакомыслия.

Выражать мнение можно по-разному, иные свою позицию доводят до общества с помощью бомб, других взрывных устройств. И это тоже выражение мнения. Если толковать слова правозащитников, то и такое свободное выражение мнения необходимо защищать, это тоже прописано в Конституции. Не много ли на себя берут правозащитники - сиюминутное увлечение демагогией ради защиты своих корыстных интересов может породить демонов, точнее, выпустить их на свободу.

Хотя, что можно ожидать от людей, соратниками которых являются те, кто дань памяти погибшим в борьбе с фашизмом - "Бессмертный полк" - считают маршем зомбированных пропагандой. И даже им невдомек, что против фашизма бок о бок сражались не только народы бывшего Советского Союза, но и страны антигитлеровской коалиции, куда входили США, Великобритания, Франция и другие, ныне почитаемые правозащитниками как государства образцовой демократии. Им трудно представить, что те, кого вспоминают во время "Бессмертного марша", положили свои жизни ради свободы всей Европы.

И ведь эти люди, по их словам, свято чтут Декларацию прав человека и Конституцию страны. В статье 1 Всеобщей декларации прав человека говорится: "Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства". "Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом", - говорится в другой статье. "Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, на защиту чести и достоинства", - прописано в Конституции Кыргызстана.

Впрочем, при желании правозащитники могут просто почитать Конституцию и законы. Слава богу, они еще умеют читать.

Увы, сейчас так все запуталось в среде правозащитников, что только и остается грустно качать головой. Они стали специалистами широкого профиля, нет, сферы, где они не проявляются. И не стоит удивляться, если вдруг они начнут обсуждать вопросы проктологии. Как бы смешно это не выглядело, но это так.

Это не смешно, это вызывает страх, когда правозащитник выступает в роли психиатра. Когда человек, мнящий себя чуть ли не самым-самым юристом страны, выносит свое заключение о психическом состоянии человека, можно смело закрывать вузы, где готовят психиатров. Они не нужны, теперь каждый правозащитник может выносить вердикт любому человеку. И не нужны различные предусмотренные законом экспертизы. Такие, как Джакупова, могут определять без особых усилий. Так недалеко и до "охоты на ведьм", хотя даже инквизиторы соблюдали свои законы и процедуры, чтобы все не выглядело беззаконием.