Погода
$ 67.50 - 67.89
€ 73.31 - 74.55

Что имела в виду Джакупова? И как она теперь пытается отмазаться

3382  9
Кира Саввина

Большой резонанс получила история с новыми исками, которые Генеральная прокуратура подала в отношении сайта Zanoza.kg, журналиста Нарына Айыпа, главного редактора этого издания Дины Масловой и директора правовой клиники "Адилет" Чолпон Джакуповой. Об этом СМИ сообщил сам Н. Айып, поводом послужила информация от 30 марта с круглого стола, организованного институтом омбудсмена в поддержку свободы слова. На этом мероприятии Джакупова заявила: "Личности с маниакальными наклонностями нельзя так терроризировать 6 миллионов человек. Он нас тащит в гражданскую войну. Маньяков надо предупреждать, что он один, а нас много".

Для обывателя все понятно, он даже не будет долго думать, прослушав выступление правозащитницы, и не будет гадать, кого она имела в виду и кого она оскорбила. Но, оказывается, все не так просто, если верить словам тех, кто встал на защиту Джакуповой. Гражданский активист Эдиль Байсалов, без пяти минут Навальный в кыргызском варианте, заявил, что Джакупова имела в виду другого человека. Кого же? Может, самого Байсалова или других оппозиционных политиков? Если трактовать посыл Байсалова, то и такое предположение верно.

Но Джакупова встала в позу и указывает на того, кого имела в виду. При этом пытается вывернуться. "В Кыргызстане теперь за сарказм и иронию сажать начнут? Я не удивлюсь, если в следующий раз в решении суда будет прописано: кроме взыскания миллионов, чтобы ответчика обязали любить президента горячо и страстно. Кыргызстанцев заставят в судебном порядке любить власть", – заявила ResPublica Джакупова. Хорошая попытка как-то отмазаться. Но люди-то умеют различать сарказм и иронию от оскорбления. Будет ли сарказмом, если в отношении какого-нибудь политика или правозащитника сказать: "Этот человек явно страдает шизофренией, своими речами толкает людей на гражданскую войну. Пора звать психбригаду". Увы, это не сарказм. Последствия не заставят себя ждать долго, сразу же будут поданы иски, полетят письма и обращения в ООН.

Самое странное, что представители НПО вдруг увидели в иске преследование инакомыслия. Правозащитники напоминают, что свобода слова тесно связана с вопросами установления истины, обеспечения гибкости политической системы, самореализации личности, естественных прав человека и их защиты. "Свобода слова и свобода самовыражения граждан - это барометр для государственной компетентности. Это возможности для чиновников наладить мост для партнерства и сотрудничества, чтобы совместно решать проблемы", - пишут правозащитники.

Все чинно и благородно. Но... Если исходить из логики правозащитников, то любое оскорбление, унижение достоинства человека является свободным выражением мнения. И что ожидать от таких людей, которые просто попирают законы, причем принятые во всем мире постулаты. Оскорбление и унижение человека, к вашему сведению, господа НПОшники, это уже не свобода, это покушение на права и свободы человека. Так недалеко дойти и до идеологии признания одной части общества недочеловеками. Нацисты ведь тоже "свободно выражались", в итоге, как конвейер, заработали лагеря смерти. А ведь это было извращенное понятие самовыражения, и даже инакомыслия.

Выражать мнение можно по-разному, иные свою позицию доводят до общества с помощью бомб, других взрывных устройств. И это тоже выражение мнения. Если толковать слова правозащитников, то и такое свободное выражение мнения необходимо защищать, это тоже прописано в Конституции. Не много ли на себя берут правозащитники - сиюминутное увлечение демагогией ради защиты своих корыстных интересов может породить демонов, точнее, выпустить их на свободу.

Хотя, что можно ожидать от людей, соратниками которых являются те, кто дань памяти погибшим в борьбе с фашизмом - "Бессмертный полк" - считают маршем зомбированных пропагандой. И даже им невдомек, что против фашизма бок о бок сражались не только народы бывшего Советского Союза, но и страны антигитлеровской коалиции, куда входили США, Великобритания, Франция и другие, ныне почитаемые правозащитниками как государства образцовой демократии. Им трудно представить, что те, кого вспоминают во время "Бессмертного марша", положили свои жизни ради свободы всей Европы.

И ведь эти люди, по их словам, свято чтут Декларацию прав человека и Конституцию страны. В статье 1 Всеобщей декларации прав человека говорится: "Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства". "Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом", - говорится в другой статье. "Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, на защиту чести и достоинства", - прописано в Конституции Кыргызстана.

Впрочем, при желании правозащитники могут просто почитать Конституцию и законы. Слава богу, они еще умеют читать.

Увы, сейчас так все запуталось в среде правозащитников, что только и остается грустно качать головой. Они стали специалистами широкого профиля, нет, сферы, где они не проявляются. И не стоит удивляться, если вдруг они начнут обсуждать вопросы проктологии. Как бы смешно это не выглядело, но это так.

Это не смешно, это вызывает страх, когда правозащитник выступает в роли психиатра. Когда человек, мнящий себя чуть ли не самым-самым юристом страны, выносит свое заключение о психическом состоянии человека, можно смело закрывать вузы, где готовят психиатров. Они не нужны, теперь каждый правозащитник может выносить вердикт любому человеку. И не нужны различные предусмотренные законом экспертизы. Такие, как Джакупова, могут определять без особых усилий. Так недалеко и до "охоты на ведьм", хотя даже инквизиторы соблюдали свои законы и процедуры, чтобы все не выглядело беззаконием.

URL: http://www.vb.kg/359215
Теги:
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Конурбай
02.05.2017, 15:07

Вспоминается анекдот про Сталина,где он спрашивает у своего помощника Поскребышева "Хрущев имел виду Молотова, а вы тов.Поскребышев ,кого имели виду?" В принципе какая разница кого имела виду госпожа Жакупова ?! Но точно известно, что она не произносила слово "шизофреник".Это творчество автора статьи для "подслащивания" образа Жакуповой. К сведению автора:Слово шизофрения это диагноз,а слово маниакальные наклонности- синдром! Таким синдромом как правило, страдают политики и журналисты (В меньшей степени люди искусства).Называется этот синдром манией величия ! К сожалению или к счастью,этот синдром не требует лечения. А шизофрению надо лечить,тем более именно весной и осенью обостряется эта болезнь.

0
Цитировать
Жалоба модератору
alika riza
02.05.2017, 15:23
Карма: -4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 82
Минусов: 86
Комментариев: 117

что жапупова что нпо совсем обнаглели прикрываясь свободойц слова начали открыто обливать г.ном человека т.е президента если учитывать все сказанное ими в рамках закона то это есть открытое правонарушение за которым следует наказание были бы они в соседних странах их бы давно упрятали за решетку 

-1
Цитировать
Жалоба модератору
Асыл Асанов
02.05.2017, 15:37
Карма: -25
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 12
Минусов: 37
Комментариев: 65

Джакупова умеет только говорить, говорить и говорить и как мы видим не всегда адекватно. Честно вот ожидал от нее многого когда она прошла в ЖК, даже можно сказать был рад в какой-то степени, но работа ее там ограничилась только скандалами и снова же скандалами, ничего толкового она так и не предложила, не сделала

-1
Цитировать
Жалоба модератору
баха баха
02.05.2017, 15:53
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 1
Комментариев: 3

Чолпон Идиновна была единственной нормальной, грамотной и адекватной женщиной в политике Кыргызстана. 

Однако я разочаровался в первый раз: когда она встала на защиту Бакиевцев на суде 2010 году. Во второй раз: когда она пришла в парламент и вместо нормальной работы споткнулась на своих же словах и была вынуждена уйти из парламента оставив мандат. Она так и не поняла, как над ее глупым поступком все громко и ехидно    смеялись! А ведь она могла принимать решения и законопроекты, тем самым принести хоть какую то пользу стране!  А теперь вот, только и может круглые столы организовывать, сплетни распускать и спотыкаться на своих словах. В общем, я глубоко разочарован в ней. Ей бы вступить на путь созидания, а не вот так вот скандалы разводить...

0
Цитировать
Жалоба модератору
212
02.05.2017, 16:14

весьма посредственная баба, говорить выученными словами

-1
Цитировать
Жалоба модератору
смит и вессон
02.05.2017, 16:17

баха баха

Чолпон Идиновна была единственной нормальной, грамотной и адекватной женщиной в политике Кыргызстана. 

Однако я разочаровался в первый раз: когда она встала на защиту Бакиевцев на суде 2010 году. Во второй раз: когда она пришла в парламент и вместо нормальной работы споткнулась на своих же словах и была вынуждена уйти из парламента оставив мандат. Она так и не поняла, как над ее глупым поступком все громко и ехидно    смеялись! А ведь она могла принимать решения и законопроекты, тем самым принести хоть какую то пользу стране!  А теперь вот, только и может круглые столы организовывать, сплетни распускать и спотыкаться на своих словах. В общем, я глубоко разочарован в ней. Ей бы вступить на путь созидания, а не вот так вот скандалы разводить...

и я могу тоже самое сказать...так и есть..

0
Цитировать
Жалоба модератору
Атай Ким
02.05.2017, 19:11
Карма: -16
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 8
Минусов: 24
Комментариев: 48

Чолпон Джакупова это опытная грантожерка. Опыта у нее как у бойца с хорошим послужным списком. Она еще долго так будет жить, если мы не примем закон об НПО, которое даст обществу прозрачный и четкий ответ, откуда у этих паразитов деньги на свою деятельность, по сути они же безработные.

-1
Цитировать
Жалоба модератору
MaX asdf
02.05.2017, 19:20
Карма: +247
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 396
Минусов: 149
Комментариев: 1035

Атай Ким

Она еще долго так будет жить, если мы не примем закон об НПО, которое даст обществу прозрачный и четкий ответ, откуда у этих паразитов деньги на свою деятельность, по сути они же безработные.

Вы бы лучше озаботились откуда деньги на особняки и Лексусы у паразитов во власти. Не было бы ворья во власти и нечего было бы этим грантоедам критиковать. Грантоеды чужие деньги прожирают, а чинуши наши с вами налоги.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Галина Нежданная
02.05.2017, 19:25
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 7
Минусов: 3
Комментариев: 16

сарказм и ирония? ну-ну. видать я в этом совершенно не разбираюсь, раз не заметила там никакой иронии.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  