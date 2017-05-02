Поисковые работы в селе Аюу продолжаются

Поисковые работы в селе Аюу айыльного аймака Зергер, где сошел оползень, продолжаются, сообщает пресс-служба МЧС.

На месте развернут штаб, медики оказали первую доврачебную помощь родственникам погибших. Также бригада медицинской службы дежурит на месте чрезвычайной ситуации.

30 апреля были найдены три тела погибших (девочки 2005 г.р., 2015 г.р., 1997 г.р.) и переданы родственникам.

На месте работают:

МЧС КР - 190 спасателей, Генштб ВС КР – 100 солдат, РОВД МВД КР – 10 сотрудников, медицинская служба района – 5 сотрудников, районный отдел архитектуры – 4 сотрудника, районная электрическая станция (РЭС) – 5 человек, две инженерные техники.

Всего по Узгенскому району Ошской области было установлено 118 палаток для семей, которые проживали на оползнеопасном участке. В данный момент проводится отселение жителей, чьи дома находятся на оползнеопасном участке.

Напомним, 29 апреля, около 07.20 утра в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был нежилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.

40 семей, которые проживают на оползнеопасном участке, были эвакуированы.

Вечером в тот же день в селе Курбу-Таш Узгенского района сошедший оползень накрыл еще три дома.