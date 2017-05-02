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В парламенте предлагают провести общую инвентаризацию населенных пунктов КР

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Гулиза Авазова

Депутат Осмонбек Артыкбаев (СДРК) предложил провести инвентаризацию населенных пунктов по всей республике. Такое предложение он внес сегодня, 2 мая, на заседании комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

По его словам, правительству необходимо провести инвентаризацию таких населенных пунктов, как Дача-СУ и Аюу. Это необходимо для выяснения их статусов и информации о том, сколько всего их насчитывается в Кыргызстане.

Депутат добавил, что нужно обратить внимание на технические и социальные вопросы этих населенных пунктов.

Отметим, сегодня комитет рассматривает законопроект об отнесении некоторых населенных пунктов Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей к категории села.

С данным мнением согласились и другие его коллеги, в частности Кенжебек Боккоев отметил, что на пятом созыве парламент уже давал такое поручение правительству и можно заслушать информацию о том, насколько она выполнена.

URL: http://www.vb.kg/359221
Теги:
население, парламент, Осмонбек Артыкбаев
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