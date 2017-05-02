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Депутаты просят рассмотреть главу ГУПМ на соответствие занимаемой должности

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Аида Джумашева

Сегодня, 2 мая, на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству, депутаты рассматривают информацию правительства о безопасности дорожного движения и о внедрении комплекса видеонаблюдения, фото- и видеофиксации в городах Ош и Бишкек.

В ходе обсуждения вопроса депутат от фракции СДПК Торобай Зулпукаров возмутился отсутствием главного патрульного милиционера Эркина Баева.

По его словам, Баева несколько раз приглашали на заседания комитета, однако тот ни разу не пришел, каждый раз находя предлог.

В свою очередь глава комитета Марат Аманкулов также поддержал коллегу, сообщив, что Министерство внутренних дел должно рассмотреть начальника ГУПМ КР на соответствие занимаемой должности.

"Данный вопрос рассматривался также на заседании Совета безопасности. Я ни разу его не видел. Мы рассматриваем важный вопрос безопасности граждан. В решении комитета также будет обращено внимание и на соответствие занимаемой должности главы ГУПМ", - сказал Аманкулов.

URL: http://www.vb.kg/359222
Теги:
МВД, парламент, Патрульная милиция
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Комментарии
Турат
02.05.2017, 14:04

МНЕ ИНТЕРЕСНО ПОЧЕМУ У О? ПОВЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОГАН ПЕРЕХОДИ!!! НЕ ПОДКЛЮЧИСЬ НЕ ВЫБЕРИ 

ЭТО ЗНАЧИТ О ТОЛЬКО ОХОТИТСЯ ЗА ТЕМИ КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ МЕГКОМОМ БЕЕЛАЙНОМ???АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА МОЖЕТ ЗАПРЕТИТЬ ПОДОБНОЕ????

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Бола
02.05.2017, 15:12

Вопрос безопасности граждан и соответствия занимаемой должности начальника ГАИ? Прошу обязательно это рассмотреть. Заодно и уволить начальника ГАи Баева , и его начальника - министра МВД Исраилова!

Потому-что у них на руках полно материалов, сообщений, практики из ДТП каждый день для того, чтобы обезопасить граждан и детей от лихого автотранспорта, но они ничего не могут придумать или решительно что-то сделать!

\Пример, сеголдня, около 14-14 мин на светофоре при въезде в город (в село Военно-Антоновка) со стороны Сокулука бус под номером 258 гос номер что-то врорде "250" белого цвета и водитель кыргызско национальности худощавый лет 25-30 чуть не задавил мальчика лет 10-ти, который переходил перекуресток на "зебре"! Оставалось 6 секунд до того, как светофор должен был загореться на зеленый, а этот водитель, разговаривая одной рукой по сотовой, справой стороны, с обочины, в объед водителей, которые ждали зеленого цвета, рванул на красный вперед и буквально в 2-х метрах сильно и касательно даже!) проехал мимо этого мальчика! Только чистая случайность помогла ихзбежать ДТП и жертвы! Бус наоболрот- помчался на светофоре на карсном перед зеленым светом и не видел слева от себя проходящего малоьчика! Даже он пытался успеть пробежать - и тут этот бус...

\Он одноу рукой крутил руль, а левой рукой разговаривал по сотовой. Более того, когда ему водители посигналили за такое хамство, он поглядел на них и продолжал ехать дальше и разговаривать по сотовой.

Хамье не должно пройти просто так! Нужно находить и наказывать!

Прошу ГАИ и начальника этой компании бусов 258 установить, кто около 14-14 минут сегодгня проезжал на этом перекрестке (конечная остановка) на бусе номер 258, выехав оттуда в сторону Новопавловки, в город?

Если что, то я готов подтвердить - сошлитесь на этот комментарий, и по емайлу могу связаться с ГАИ, если они захотят найти этого водителя.

\Мне кажется, нет никакого толка как от этого Баева, так и от этого Исраилова. Люди пришли просто так пораюботать. НО у них нет никакого желания работать! Второй рнужен был только АВтамбаеву как телохранитель, и он для этого старался. А вот чтобы министром МВД поработать как надо - то, мнеп кажется тоже, ему этого не надо! Он не для этого старался там!

Прошу обоих уволить и посадить на должности начальнгика ГАи и министра МВД адекватных людей!

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