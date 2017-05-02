Депутаты просят рассмотреть главу ГУПМ на соответствие занимаемой должности

Вопрос безопасности граждан и соответствия занимаемой должности начальника ГАИ? Прошу обязательно это рассмотреть. Заодно и уволить начальника ГАи Баева , и его начальника - министра МВД Исраилова!

Потому-что у них на руках полно материалов, сообщений, практики из ДТП каждый день для того, чтобы обезопасить граждан и детей от лихого автотранспорта, но они ничего не могут придумать или решительно что-то сделать!

\Пример, сеголдня, около 14-14 мин на светофоре при въезде в город (в село Военно-Антоновка) со стороны Сокулука бус под номером 258 гос номер что-то врорде "250" белого цвета и водитель кыргызско национальности худощавый лет 25-30 чуть не задавил мальчика лет 10-ти, который переходил перекуресток на "зебре"! Оставалось 6 секунд до того, как светофор должен был загореться на зеленый, а этот водитель, разговаривая одной рукой по сотовой, справой стороны, с обочины, в объед водителей, которые ждали зеленого цвета, рванул на красный вперед и буквально в 2-х метрах сильно и касательно даже!) проехал мимо этого мальчика! Только чистая случайность помогла ихзбежать ДТП и жертвы! Бус наоболрот- помчался на светофоре на карсном перед зеленым светом и не видел слева от себя проходящего малоьчика! Даже он пытался успеть пробежать - и тут этот бус...

\Он одноу рукой крутил руль, а левой рукой разговаривал по сотовой. Более того, когда ему водители посигналили за такое хамство, он поглядел на них и продолжал ехать дальше и разговаривать по сотовой.

Хамье не должно пройти просто так! Нужно находить и наказывать!

Прошу ГАИ и начальника этой компании бусов 258 установить, кто около 14-14 минут сегодгня проезжал на этом перекрестке (конечная остановка) на бусе номер 258, выехав оттуда в сторону Новопавловки, в город?

Если что, то я готов подтвердить - сошлитесь на этот комментарий, и по емайлу могу связаться с ГАИ, если они захотят найти этого водителя.

\Мне кажется, нет никакого толка как от этого Баева, так и от этого Исраилова. Люди пришли просто так пораюботать. НО у них нет никакого желания работать! Второй рнужен был только АВтамбаеву как телохранитель, и он для этого старался. А вот чтобы министром МВД поработать как надо - то, мнеп кажется тоже, ему этого не надо! Он не для этого старался там!

Прошу обоих уволить и посадить на должности начальнгика ГАи и министра МВД адекватных людей!