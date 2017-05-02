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Президент поручил оказать всем помощь, кого коснулась трагедия на юге КР

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ВБ

Алмазбек Атамбаев сегодня, 2 мая, принял министра чрезвычайных ситуаций страны Кубатбека Боронова. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи министр доложил главе государства о ходе поисковых работ на месте схода оползня в селе Аюу айыльного округа Зергер Узгенского района Ошской области, а также проводимой работе по переселению людей в безопасные зоны, организации для них временного жилья и оказанию необходимой помощи.

Президент вновь выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что государственным органам необходимо принять исчерпывающие меры по оказанию помощи всем, кого коснулась эта трагедия.

Глава государства отметил, что причины и последствия произошедшей стихии показывают, что чрезвычайному ведомству нужно усилить превентивные меры, а органам местного самоуправления - пересмотреть методы работы по переселению людей, проживающих на потенциально опасных участках, чтобы обеспечить их безопасность и избежать тяжелых последствий природных катаклизмов.

URL: http://www.vb.kg/359227
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Кубатбек Боронов, стихийные бедствия, Узгенский район
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Комментарии
Галина Нежданная
02.05.2017, 19:14
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А.Атамбаев оказал материальную помощь по 100 тыс. сомов родственникам семей погибших.

кто-нибудь последует примеру?

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