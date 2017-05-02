5 мая звезды эстрады и все желающие будут убирать пляжи Иссык-Куля

В пятницу, 5 мая, в Иссык-Кульской области пройдет акция по сбору мусора на пляжах жемчужины Кыргызстана. Присоединиться к ним может каждый желающий. Об этом сообщает общественный фонд "Таза Иссык-Куль" на своей странице в Facebook.

В мероприятии, посвященном началу туристического сезона, примут участие звезды кыргызской эстрады. Кроме того, в программе запланированы различные конкурсы и викторины. Как отмечают организаторы мероприятия, это будет совмещение приятного с полезным.

Сбор участников-волонтеров намечен 5 мая возле отеля "Достук" с 7.00 до 8.00 утра.

"Мы планируем очистить прибрежные зоны в городе Чолпон-Ата и селе Бостери. Этим действием мы хотим привлечь внимание общественности к проблемам стихийных свалок в курортной зоне. Мы приглашаем всех принять участие в облагораживании территории вокруг жемчужины Кыргызстана - озера Иссык-Куль", - сообщают организаторы.