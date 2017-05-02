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Боксер Нурлан Кобашев вышел в четвертьфинал чемпионата Азии

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Гулиза Авазова

Боксер из Кыргызстана Нурлан Кобашев вышел в четвертьфинал чемпионата Азии по боксу, который проходит в Ташкенте (Узбекистан).

Как сообщает Международная ассоциация любительского бокса, Кобашев выступает в весовой категории до 64 кг и свой стартовый поединок провел с Хикару Окищима из Японии. В этой встрече кыргызстанец добился победы со счетом 4:1 и вышел в четвертьфинал.

Отметим, в чемпионате Азии Кыргызстан представляют девять боксеров, из которых пятеро выбыли, уступив стартовые поединки. В частности, завершили свое участие Мирлан Туркбай уулу, Сергей Паренко, Эрмек Сакенов, Сирожиддин Абдуллаев и Ыктыяр Шабданбаев.

Сегодня свои стартовые поединки также проведут Омурбек Малабеков, Азат Усеналиев и участник Олимпийских игр-2016 Эркин Адылбек уулу. В частности, Малабеков (до 60 кг) встретится с Шива Тапа из Индии, Усеналиев (до 52 кг) выйдет на ринг против хозяина ринга Жасурбека Латипова и Адылбек уулу проведет бой с казахстанцем Ериком Альжановым.

URL: http://www.vb.kg/359233
Теги:
бокс, чемпионат
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