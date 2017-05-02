Ходи конем. В Бишкеке появилась большая шахматная доска

В парке имени Ата-Тюрка установлены большие уличные шахматы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Шахматы установлены Институтом развития молодежи с целью создания условий для интеллектуального развития молодого поколения. Фигуры изготовлены из дерева, на которых особо подчеркнут национальный колорит кыргызского народа путем изображения на них уникальных орнаментов. Высота каждой фигуры составляет от 70 сантиметров до метра, размер же шахматной доски - 5х5 метров.

На церемонии открытия был проведен турнир для 10 команд, в которые входят не только профессионалы, но и любители, а также мастер-класс от двукратного чемпиона Азии и многократного чемпиона по шахматам в КР Семетея Тологона Тегина.

В дальнейшем планируется установить скамейки с матрицами для шахмат для проведения турниров и различных мероприятий.