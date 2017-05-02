Турецкая компания подтвердила выплату в $35 млн Алмазбеку Атамбаеву. Об этом говорится в сообщении компании "Термикель Груп".

Компания "Термикель Груп" была основана в 1957 году, она экспортирует свою продукцию в более чем 70 стран. Компания производит 110 марок качественной и фирменной продукции.

Входящая в компанию "Термикель" фирма Elektromed Elektronik является четвертым ведущим производителем счетчиков в мире. Производит электронные счетчики природного газа, электричества и воды. Являясь ведущим производителем счетчиков в Турции, занимает 60% процентов рыночной доли страны.

"В последнее время в СМИ Кыргызстана, опираясь на необоснованные комментарии гражданина Кыргызстана Эдиля Байсалова, появилась информация о наших фирмах. Мы верим в то, что, в конце концов, выяснится, на кого работает и кому адресована данная ложная и намеренно искаженная информация. Данная неправильная, неправдивая и неполная информация наносит нам вред. В этой связи появилась необходимость в наших комментариях.

У фирмы, как и у любого человека, существуют личные права. В особенности финансовая отчетность и любая информация являются коммерческой тайной. Доступ к данной информации должен быть только у определенного количества лиц, в случае доступности информации иным лицам, в частности конкурентам, велика вероятность нанесения серьезного урона фирме; также информация не разглашается третьим лицам и госучреждениям для успеха и эффективности в экономической жизни фирмы; передача информации и документации. Данные действия в Турции являются преступлением.

Мы призываем Э. Байсалова и тех людей, которые опубликовали данную ложную информацию, к честности и предоставлению верной информации.

Хотим открыто информировать граждан Кыргызстана, что нами в 2003 году были выплачены Алмазбеку Атамбаеву 35 млн долларов США за 90% процентов акций Gülcanlar Elektrik Elektronik Ltd.Şti. с регистрационным номером 92720, с зарегистрированным капиталом по состоянию на 27 декабря 2002 года в размере 50 млрд турецких лир, центр которого расположен в зоне свободной торговли г. Измир ESBAŞ.

Продажа 90% акций Gülcanlar Elektrik Elektronik Ltd.Şti. с зарегистрированным капиталом в 50 млрд турецких лир по состоянию на 2003 год согласно опубликованной информации в газете Торговой отчетности Турции № 5730 от 31 января 2003 года оценивалась в 45 млрд турецких лир (31 января 2005 года в Турции проведена деноминация).

Согласно Положению о свободной зоне Турции, данная процедура, являясь естественной, не повлекла за собой налоговых потерь государства. Зарегистрированный капитал и реальные цены фирм могут быть различны. Данная процедура проведена следующим образом: 90% акций фирмы с зарегистрированным уставным капиталом в 30 тыс. долларов США в 2002-2003 годах была куплена у Алмазбека Атамбаева за 35 млн долларов США. В 2006 году был завершен процесс финансовой ликвидации фирмы, и фирма Gülcanlar со всей своим финансовым и физическим наличием продолжила свою деятельность как Elektromed Elektronik.

Эдиль Байсалов, в 2008 году просивший убежища в Америке, скрывавшийся затем в Швеции, в 2016 году в своих заявлениях защищал международную террористическую организацию FETÖ, и нам ясно, чего он хочет и на кого работает. Однако он следующим образом нанес вред нашей фирме:

-Оклеветал, заявляя, что фирма Gülcanlar якобы нелегальным путем была куплена фирмой Elektromed, и будто бы была осуществлена незаконная процедура.

-Несмотря на то что не было никаких нарушений закона, оклеветал, что фирма Gülcanlar была куплена у Алмазбека Атамбаева незаконным путем", - говорится в сообщении компании "Термикель Груп".