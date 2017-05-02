Погода
$ 67.50 - 67.89
€ 73.31 - 74.55

Российский эксперт по Центральной Азии так и не понял изменения в КР

2044  6
Руслан Изреков

Достаточно смешно выглядит, когда некоторые российские эксперты и журналисты проявляют беспокойство по уровню коррупции, по состоянию демократии в Кыргызстане. Это все равно, что зверь, находящийся в зоопарке, будет сетовать о положении своих собратьев на воле и учить, как быть свободными. Так выглядит, когда о ситуации в Кыргызстане пишут такие "эксперты по Центральной Азии", как Аркадий Дубнов или Григорий Михайлов. Иной раз доходит до нелепостей.

Комментируя иск Генпрокуратуры в отношении Чолпон Джакуповой, Дубнов почему-то провел аналогию с иском младшей дочери покойного ныне президента Узбекистана Ислама Каримова, Лолы Каримовой, к французскому интернет-изданию Rue89. Когда младшая дочь Каримова была возмущена тем, что ее отца назвали диктатором.

Но почему-то Дубнов умалчивает о том, что в Узбекистане такие иски со стороны младшей дочери Каримова были невозможны априори, так как в соседней стране невозможно было бы представить себе, чтобы кто-то осмелился назвать президента диктатором. Такой человек мог бы провести оставшуюся жизнь в Таштюрьме, и это в лучшем случае, а мог бы просто сгинуть.

Дубнов до сих пор смотрит на ситуацию в Кыргызстане со своей российской колокольни, через призму российской действительности. Ему даже трудно представить, чтобы Путин подал иск в суд против правозащитника, который нелестно будет отзываться о нем или же необоснованно припишет психические отклонения. Такой человек просто будет задавлен всей мощью госмашины.

Недаром же говорили: чтобы понимать традиции, надо родиться и жить в традиции. Дубнову, при всей его осведомленности, трудно понять, что глава государства и правозащитник будут через суд решать свои претензии, и каждая сторона должна будет доказывать свою правоту. Это нормально для демократической страны.

А вся озабоченность якобы репутацией Атамбаева из-за того, что "приведет к бурной полемике между сторонами процесса на тему "Маньяк или не маньяк президент Алмазбек Атамбаев?" говорит о том, что Дубнов так и не понял изменения в стране. Это недорогая цена для Атамбаева, это поддержка демократических традиций, чтобы споры между властью и оппозицией решались в судах, а не путем выстрелов в спину, как это иногда бывает в других странах. Дубнову пора уяснить себе, что политическая культура в Кыргызстане и России разительно отличаются. Кстати, и в различных рейтингах тоже: по свободе слова, к примеру. Но это не осуждение России, пусть каждый народ выбирает свое. Только не стоит через призму своей российской действительности говорить что-то о Кыргызстане.

Кстати, в 2008 году свергнутый Курманбек Бакиев, ссылаясь на известного российского журналиста, международного обозревателя газеты "Время новостей" Аркадия Дубнова, призвал правоохранительные органы не спать в борьбе со свободной прессой. "Как пояснил господин Бакиев, даже иностранный журналист Аркадий Дубнов заметил, что местные СМИ слишком свободны и не знают разницы между "правильной" и "неправильной" критикой, за что их стоило бы приструнить", - говорилось в заявлении молодых оппозиционеров.

Помнится, господин Дубнов стал чуть ли не рупором режима Бакиевых, вещая и пытаясь защитить изгнанного президента с телеэкранов, особенно Пятого канала, который стал негласно главным телеканалом страны под чутким руководством Оксаны Малеванной. Потом Бакиева свергли, а Дубнов вновь продолжил свою деятельность в качестве эксперта по Кыргызстану. Правда, он начал говорить о том, что, мол, предупреждал и предсказывал падение Бакиева.

И вот еще одна цитата, это комментарий Дубнова в 2007 году по ситуации в Кыргызстане: "Я говорил и буду повторять, что в Киргизии нет политиков, есть деятели. Невозможно заниматься политикой, опираясь не на убеждения, а на мнения родственников. Ведь как у вас происходит? Поддерживают не за идею, а потому что это друг, брат или сват. Возьмем хотя бы многочисленные митинги, что проводятся в Киргизии с такой помпой. Это демонстрация силы того или иного землячества, но никак не политической мощи партии или объединения. На данном этапе лидеры подобных пикетов не политики, а представители улицы".

Хотя, пока есть потребность в идеологической поддержке чьей-то позиции, всегда будут нужны такие, как Дубнов. А они будут говорить то, что надо. Тешить себя иллюзиями, считая, что могут быть оракулами.

"Поэт ужасно любил воспевать буревестников и ужасно не любил созерцать горевестников.

Увидит буревестника - воспоет. Увидит горевестника - восплачет. И то и другое он делал с полной искренностью и никак при этом не мог понять, что воспевание буревестников непременно приводит к появлению горевестников", - пожалуй, этой цитатой гениального Фазиля Искандера можно закончить и немного поэтически попытаться показать Дубнова.

URL: http://www.vb.kg/359239
Теги:
политика
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
alika riza
02.05.2017, 15:29
Карма: -4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 82
Минусов: 86
Комментариев: 117

пусть эти "карманные"эксперты сначала у себя там разберутся прежде чем нас чему-то учить

-2
Цитировать
Жалоба модератору
Баке
02.05.2017, 15:32

Ушул эксперт сооройлор оздорун билип алып, анан бизге акыл уйротпойбу дейсин да. Сынчынын сынар  отугу айрык 

-2
Цитировать
Жалоба модератору
Владимир
02.05.2017, 17:49

Что-то попутал Р.Изреков говоря, что невозможно было бы представить себе, чтобы кто-то осмелился назвать президента диктатором. Такой человек мог бы провести оставшуюся жизнь в ТаштюрьмеДиктатором-то Каримова назвало не местное, узбекское СМИ, а французское интернет-издание и

иск был предъявлен к этому изданию.

Интересно было бы посмотреть на сидящее в тюрьме интернет-издание.

0
Цитировать
Жалоба модератору
MaX asdf
02.05.2017, 19:12
Карма: +247
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 396
Минусов: 149
Комментариев: 1035

Я вот тоже не увидел изменений, по крайней мере в лучшую сторону. Я конечно не эксперт, но я живу в этой стране. Все только на словах болтают,  о борьбе с коррупцией да о создании всяких благ. А на деле ничего не меняется.

+2
Цитировать
Жалоба модератору
Абдукадыр Вахабов
02.05.2017, 19:40
Карма: +14
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 59
Минусов: 45
Комментариев: 115

ведь все так

0
Цитировать
Жалоба модератору
Julia Fox
02.05.2017, 23:32
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

Скину-ка я эту статейку Дубнову. Пусть про себя почитает. ))

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  