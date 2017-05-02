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Волейболисты "Ош Бажы EREM" остались в лидерах чемпионата Кыргызстана

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Гулиза Авазова

Команда "Ош Бажы EREM" выиграла второй тур чемпионата Кыргызстана по волейболу в Национальной лиге.

Как сообщает Федерация волейбола Кыргызстана, матчи второго тура Национальной лиги прошли в Оше с участием всех шести ранее заявленных команд.

Команды сыграли между собой в один круг, где "Ош Бажы EREM" выиграл все пять матчей и упрочил лидерство в турнирной таблице.

Действующий чемпион страны "Жаны-Муун", который неудачно провел первый тур, во втором "собрался" и завершил его на второй строчке. Иссыккульцы одержали четыре победы подряд в рамках этого тура, лишь уступив лидеру в заключительном матче.

На третью строчку в турнирной таблице поднялся "Салам-Алик", который уступил только двум вышеперечисленным лидерам.

Как сообщается, матчи третьего тура Национальной лиги пройдут в Чолпон-Ате после окончания второго этапа отборочного раунда чемпионата мира, который запланирован на конец мая в Бишкеке.

Отметим, первый тур прошел в начале марта в Бишкеке, где победителем в Национальной лиге стала команда "Ош Бажы EREM", набрав 14 очков. В рамках чемпионата команда таможенников выиграла все свои пять матчей.

Действующим чемпионом страны является иссык-кульский "Жаны-Муун", который впервые в своей истории завоевал титул.

URL: http://www.vb.kg/359241
Теги:
волейбол, чемпионат
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