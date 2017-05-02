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Комитет ЖК предлагает "Кыргызтелекому" реализовать "Безопасный город"

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Гулиза Авазова

Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Жогорку Кенеша сегодня, 2 мая, заслушал информацию правительства о безопасности дорожного движения и внедрении программно-аппаратного комплекса видеонаблюдения, фото- и видеофиксации, фото- и видеораспознавания в городах Бишкек и Ош.

Выступая с отчетом о выполнении проекта "Безопасный город", вице-премьер-министр Жениш Разаков отметил, что будет дешевле, если проект реализует "Кыргызтелеком". С аналогичным мнением выступил и глава комитета Марат Аманкулов.

Также на заседании отметили, что "Кыргызтелеком" имеет собственную инфраструктуру, разветвленную по всей республике телекоммуникационную сеть, развитую инфраструктуру, серверную часть и специалистов для реализации этого проекта.

Отметим, проект "Безопасный город" не только контролирует дорожную безопасность, но и отслеживает здания и экстренно реагирует на коммунальные чрезвычайные ситуации. В связи с чем предлагается в проекте задействовать МВД, МЧС, министерства здравоохранения, образования, мэрии городов, ГРС и другие службы.

Замминистра внутренних дел Курсан Асанов добавил, что с "Кыргызтелекомом" этот проект будет реализован быстрее.

По итогам обсуждения комитет порекомендовал правительству определить источник финансирования проекта, в полном объеме принять меры по реализации проекта "Безопасный город", пересмотреть систему подготовки водителей и выдачи водительских удостоверений, внедрить обязательные уроки ПДД в общеобразовательную программу образования и другое.

URL: http://www.vb.kg/359242
Теги:
Кыргызтелеком, парламент, безопасность
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