Скончался председатель ОО "Участников ВОВ и тружеников тыла" Бакир Чодобаев

Сегодня, 2 мая, после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Чодобаев Бакир Чодобаевич, основатель и председатель общественного объединения ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Бакир Чодобаев родился 9 мая 1924 года в Иссык-Кульской области в селе Актерек. Прошел путь Великой Отечественной войны, воевал в рядах Советской армии против фашистского движения. Заслуженный геолог КР, лауреат Госпремии КР в области науки и техники, персональный пенсионер за особые заслуги народу КР, председатель ОО "Участников ВОВ и тружеников тыла", ветеран войны и труда СНГ. Награжден орденами "Манас" II степени, "Отечественной войны I степени" "Трудового Красного Знамени", медалью "За отвагу", "Данк" и другими. Также он является автором трех книг.

Похороны состоятся 3 мая на городском кладбище "Ала-Арча".