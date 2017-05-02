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Врачи продолжают дежурить в селе Аюу на месте схода оползня

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ВБ

В территориальной больнице Узгенского района по состоянию на 2 мая находятся под наблюдением врачей пять человек из числа родственников погибших в результате схода оползня в селе Аюу. Об том сообщает пресс-служба Минздрава.

Из них три человека с диагнозом "острая реакция на стресс", один с диагнозом "гипертонический криз", у всех состояние стабильное.

Один человек с диагнозом "геморрагический инсульт" находится в отделении реанимации, состояние стабильно тяжелое. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Шесть человек в удовлетворительном состоянии выписаны на амбулаторное лечение.

На месте схода оползня дежурят 4 бригады врачей: невропатолог, травматолог, хирург, педиатр, терапевт, акушер-гинеколог. Также помощь оказывают бригады психологов.

В мобильную клинику, развернутую в селе Аюу Узгенского района, 30 апреля - 1 мая обратились более 150 человек.

Кроме этого, в целях профилактики инфекций дежурит эпидбригада райЦПЗиГСЭН Узгена. Санитарные врачи проводят беседы с жителями села о своевременном обращении к врачам в случае повышения температуры тела, при проявлении симптомов кишечных инфекций и вирусных инфекций. Все необходимое для проведения дезинфекционных мероприятий имеется в достаточном количестве.

URL: http://www.vb.kg/359247
Теги:
Минздрав, Узгенский район, оползень
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