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Глава ЦИК рассказала о сроках полномочий президента

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Гулиза Авазова

Сегодня, 2 мая, в парламенте обсуждают изменения и поправки в Закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша".

Депутат Алмамбет Шыкмаматов ("Ата Мекен") в своем выступлении отметил, что согласно Конституции президент избирается на шестилетний срок и эту норму нельзя интерпретировать. Дата выборов назначена на 19 ноября. Не исключается проведения второго тура, на подготовку которого уйдет около двух недель, а на подведение итогов голосования Центризбиркому потребуется примерно 20 дней.

Полномочия президента прекращаются с момента вступления в должность нового президента, а после избрания главы государства нужно провести процедуру инаугурации, а это еще 2 месяца.

Шыкмаматов поинтересовался, хватит ли времени у Центризбиркома на проведение всех необходимых работ и процессов, если назначить выборы на 15 октября.

"Так как дата 1 декабря прописана, если предыдущий президент занимает должность, пока не закончатся все эти процедуры, не целесообразно ли было бы назначить выборы на 1 октября?" - спросил он.

На что глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова ответила, что срок полномочий президента страны может быть меньше или больше конституционного срока избрания. Президент избирается на шестилетний срок, который обозначен для того, чтобы определить обязательность избрания президента каждые 6 лет.

Она добавила, что при проведении выборов ЦИК руководствуется законом, где выборы назначаются на третье воскресенье ноября. Если будут внесены изменения в этот закон, то по нему и будут руководствоваться.

URL: http://www.vb.kg/359248
Теги:
выборы, президент, ЦИК
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Комментарии
Марат Гизатулин
02.05.2017, 19:52
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шыкмаматову лишь бы повозникать? то он в августе требовал, теперь хоть на две недели, но сдвинуть пытается.

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