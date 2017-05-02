В Жогорку Кенеше предлагают увеличить избирательный порог для партий до 9%

В Жогорку Кенеше предлагают увеличить избирательный порог для партий от 7 до 9%. Об этом сегодня, 2 мая, сообщил Мирлан Жеенчороев ("Республика – Ата-Журт") на парламентских слушаниях по внесению изменений в Закон "О выборах президента и депутатов ЖК".

По словам докладчика, поправки вносятся, чтобы стимулировать укрепление политических объединений.

"Сейчас у нас примерно 200 партий. Политическая элита и активные участники политических процессов должны уметь договариваться, идти в одной организации", - добавил он.

Иного мнения придерживается эксперт и гражданский активист коалиции "За демократию и гражданское общество" Динара Ошурахунова. По ее словам, увеличение порога приведет к "олигархизации парламента" и пока нужно оставить 7-процентный барьер. "У нас нет таких сильных, устойчивых партий", - добавила она.

Отметим, сегодня в парламенте лидер фракции СДПК Иса Омуркулов предложил провести выборы президента 15 октября. Ранее было объявлено о проведении голосования 19 ноября 2017 года.