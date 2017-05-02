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Сегодня: Байсалов не унимается, осторожно, камнепад, пришло тепло

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Эркин Суротчуев

Байсалов не унимается. Так называемый активист, продолжает нападки на президента Атамбаева. Было бы в приводимых им аргументах что-то действительно заслуживающее внимания, наверное, все либеральное сообщество и подчиненные им СМИ уже транслировали бы на весь мир сведения о прегрешениях главы государства и лиц к нему приближенных.

Выходит так, что кроме слухов и сплетен, которые тиражирует Байсалов, нет никаких официальных документов, которые могли бы поставить под сомнение данные Атамбаева о том, что разбогател он гораздо раньше, чем мародеры. Кстати, сам Байсалов, уже несколько лет как безработный, так и не объяснил, как за два месяца пребывания в должности руководителя администрации президента переходного периода Отунбаевой, он обзавелся элитной квартирой в Бишкеке, а также коттеджем и участками на берегу Иссык-Куля.

Осторожно, камнепад. В Боомском ущелье на автодороге Бишкек - Нарын - Торугарт (122-й км) будут принудительно спускать камни. Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия "Национальная компания "Кыргыз темир жолу". Работы будут проводиться со 2 по 4 мая.

Движение автотранспорта с 9.00 до 15.00 будет периодически перекрываться сотрудниками Управления патрульной милиции. При скоплении более 30-40 машин дорогу будут открывать, чтобы пропустить транспорт. Принудительный спуск камней будет проводиться только в светлое время суток.

Промедление смерти подобно. "Государственным органам необходимо принять исчерпывающие меры по оказанию помощи всем, кого затронули природные катаклизмы", - заявил президент Алмазбек Атамбаев в ходе встречи с главой МЧС Бороновым, где обсуждались меры по предотвращению трагедии, которая произошла в селе Аюу Узгенского района.

"Причины и последствия произошедшей стихии показывают, что чрезвычайному ведомству нужно усилить превентивные меры, а органам местного самоуправления - пересмотреть методы работы по переселению людей, проживающих на потенциально опасных участках, чтобы обеспечить их безопасность и избежать тяжелых последствий природных катаклизмов", - подчеркнул глава государства.

Ребенок погиб под колесами авто. В Баткенском районе произошел смертельный автонаезд. ДТП случилось на автодороге Баткен - Кызыл-Бел. За рулем Lexus GS-300, сбившего пятилетнего мальчика, находился 30-летний мужчина. Его задержали.

По предварительным данным, мальчик выбежал на проезжую часть, где его и сбила машина. Ребенка госпитализировали, но от полученных травм он скончался в больнице. Назначены все необходимые экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Большой субботник на Иссык-Куле. На берегу озера в рамках международной туристической выставки-ярмарки проведут акцию по уборке мусора с пляжей и прибрежных зон отдыха. Как сообщили организаторы, ожидается большое количество волонтеров.

В мероприятии, посвященном началу туристического сезона, примут участие звезды кыргызской эстрады. Кроме того, в программе запланированы различные конкурсы и викторины. Как отмечают организаторы мероприятия, это будет совмещение приятного с полезным.

Пришло тепло. Осадков не ожидается. На всей территории Кыргызстана будет солнечно и малооблачно. Пришла весна, которая, судя по всему, очень скоро трансформируется в жаркое лето. В ближайшие дни воздух будет до +26 градусов.

Лишь по востоку Иссык-Куля и в Нарынской области в предрассветные часы возможны заморозки от 0 до -2. В горных районах по-прежнему сохраняется угроза схода лавин, кроме того, из-за обильного таяния снега и осадков в ряде регионов возможны паводковые явления. Русла рек переполнены и существует вероятность подтопления прилегающих к ним территорий.

URL: http://www.vb.kg/359255
Теги:
Баткенская область, Эдиль Байсалов, ДТП, Иссык-Кульская область, НПО, перекрытие дорог, погода, субботник, политика
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Комментарии
Атай Ким
02.05.2017, 19:20
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Минусов: 24
Комментариев: 48

Байсалов должен ответить за свою клевету в суде, чертова госдеповская марионетка может так научится следить за своим языком

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Асыл Асанов
02.05.2017, 19:24
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Сегодня турецкая компания Электромед опровергла все обвинения Байсалова, подтвердив сделку с Атамбаевым, Эдичка оказался действительно П Э Д И Ч К О Й

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Silver Surfer
02.05.2017, 21:07
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Комментариев: 50

мда, забавно вышло с Байсаловым, однако он не сдается)) "я говорил не то что говорил, а говорил совсем другое" что-то подобное выдал сегодня. 

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