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Депутаты хотят запретить размещать политическую рекламу на склонах гор

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Гулиза Авазова

В Жогорку Кенеше предлагают запретить использование склонов гор в качестве бесплатной рекламной площадки для агитации в предвыборной кампании.

Отметим, сегодня, 2 мая, прошли парламентские слушания по изменению в Закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша".

Как сообщается, поступило предложение запретить размещение агитационных материалы на склонах гор и в других подобных местах, где можно разместить рекламу бесплатно.

Депутаты предложили запретить данную практику, а также добавили, что во время предвыборной кампании партиям необязательно озвучивать рекламодателей по радио, так как из-за сжатого времени звучат "непонятные слова".

Также депутаты напомнили, что использование горных склонов может повлечь за собой гибель людей, которые будут устанавливать агитационные материалы.

Отметим, сегодня в парламентских слушания лидер фракции СДПК Иса Омуркулов предложил провести выборы президента 15 октября. Ранее было объявлено о проведении голосования 19 ноября 2017 года.

URL: http://www.vb.kg/359257
Теги:
выборы, парламент, президент
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