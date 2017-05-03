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Спрогнозированы сроки и место самого мощного землетрясения

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Французские и чилийские сейсмологи спрогнозировали, что в ближайшие несколько десятилетий в районе города Сантьяго (Чили) произойдет сильнейшее на планете землетрясение. Минимальная магнитуда подземных толчков, согласно оценкам, составит 8,3. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters, коротко о нем рассказывает Лента.ру.

Причиной возникновения землетрясения в Южной Америке станет погружение океанической плиты Наска под Южно-Американскую плиту, происходящее со скорость около восьми сантиметров в год. В районе Сантьяго между тем данный процесс тормозится из-за трения между литосферными плитами - отставание в 4,5 метра в глубине погружения океанской коры под континентальную каждые 70 лет наверстывается в ходе сильных землетрясений.

Эпицентр землетрясения должен прийтись на город Вальпараисо, расположенный в ста километрах от столицы Чили. Вероятность возникновения землетрясения в 2017 году оценивается в три процента, что в два-три раза выше нормы. С течением времени риски катастрофы будут возрастать.

К подобным выводам специалисты пришли, анализируя данные о землетрясении, произошедшем в окрестностях города Ильяпель в сентябре 2015 года. Тогда максимальная магнитуда составила 8,3. За последние столетия в Ильяпеле мощные землетрясения происходят с периодичностью в 60-80 лет.

Авторы отмечают, что самое мощное в истории человечества землетрясение произошло также в Чили, в 1960 году в 570 километрах к югу от Сантьяго, магнитуда его составила 9,5.

URL: http://www.vb.kg/359258
Теги:
землетрясение, наука, Чили
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