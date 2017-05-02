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Эксперты обсудили проект долгосрочной стратегии развития КР до 2040 года

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ВБ

1 и 2 мая эксперты обсудили вопросы подготовки проекта долгосрочной стратегии развития Кыргызской Республики до 2040 года. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Открывая конференцию в госрезиденции "Ала-Арча", советник главы государства, руководитель Координационной группы по подготовке проекта долгосрочной стратегии развития КР Фарид Ниязов передал слова приветствия президента КР и отметил, что данный семинар является продолжением встреч и обсуждений будущей стратегии. При этом он отметил, что в таком широком формате обсуждение проходит впервые, в котором приняли участие 57 экспертов и представителей госорганов.

"У нас собралось достаточно много материала и наработок. На сегодняшний день перед экспертами стоит важная задача по выработке видения будущего страны ("картинки будущего") и разработки концепции, а затем собственно самого проекта стратегии, рассчитанной на долгосрочный период", - сказал Ниязов.

В ходе конференции были представлены презентации на темы целей устойчивого развития и глобальных трендов развития (в том числе в сферах экологии, экономики, климата, народонаселения, развития технологий, рынков, человека и общества). Далее проведены обсуждения по следующим секциям: экономика, среда развития, социальное развитие, культура, государственное управление. После обсуждения сделаны соответствующие презентации и рекомендации.

"В ближайшее время планируется продолжить встречи экспертов и членов Координационной группы в более узких форматах. Отдельно пройдут встречи в сферах: экономика, здравоохранение, экология, безопасность. И таких рабочих встреч по различным отраслям и сферам будет столько, сколько потребуется", - отметила заместитель руководителя аппарата президента КР Эльвира Сариева.

Семинар-конференция состоялся при партнерстве аппарата президента КР, аппарата правительства КР и постоянного представительства ПРООН в КР.

URL: http://www.vb.kg/359260
Теги:
стратегия развития, Фарид Ниязов, Эльвира Сариева
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