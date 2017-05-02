В Ошской области зафиксировано 45 сходов оползня, из них 28 создали ЧС

МЧС сообщает, что в Ошской области с начала 2017 года зафиксировано 45 сходов оползня, из них 28 создали чрезвычайную ситуацию: в Узгенском районе 17 оползней, в Алайском районе – 5, Кара-Кульджинском - 3, в Чон-Алайском - 1, в Кара-Суйском районе - 2 оползня.

Всего в Ошской области со стороны МЧС установлено 175 палаток, переселены 225 семей, а это 1 345 жителей. Во всех палатках проведена электрическая энергия.

В Узгенском районе оползень накрыл 32 дома. К сожалению, 24 человека оказались жертвами природной стихии.

Чтобы предотвратить в дальнейшем трагедию, жители всех опасных участков были предупреждены. Ранее со стороны МЧС были даны предписания органам местного самоуправления об отселении населения в безопасное место.