Нового ректора КНУ имени Жусупа Баласагына выберут 27 мая

Выборы нового ректора Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына состоятся 27 мая. Об этом сообщается на сайте университета.

28 апреля завершился прием документов и регистрация кандидатов. На пост ректора претендуют 9 кандидатов, 6 из них являются самовыдвиженцами, кандидатуры троих представили некоторые факультеты. Лидером среди них является экс-министр образования, а сейчас исполняющий обязанности ректора Канат Сыдыков, которого поддержали 18 факультетов университета.

С 15 до 25 мая кандидаты будут встречаться с сотрудниками университета и представлять свои программы.

Выборы состоятся 27 мая. Всего смогут проголосовать 1 580 сотрудников университета.

Напомним, 6 апреля стало известно, что занимавшая пост ректора Чынара Адамкулова освобождена от должности в связи с назначением на пост и.о. ректора Дипакадемии при МИД. В КНУ обязанности ректора до выборов исполняет экс-министр образования Канат Садыков.

Ранее выборы ректора старейшего государственного университета сопровождались скандалами. В 2014 году недовольные кандидаты обращались в суд с требованием признать выборы недействительными. В июне 2015 года ректором стала Чынара Адамкулова. Однако сотрудники университета в течение двух лет неоднократно жаловались на злоупотребление служебным положением, частым отсутствием на рабочем месте, финансовые нарушения и кадровую политику. Высшая аттестационная комиссия и депутаты парламента также поднимали вопрос о работе ректора КНУ.