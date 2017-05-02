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Нового ректора КНУ имени Жусупа Баласагына выберут 27 мая

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Айдана Абдуваитова

Выборы нового ректора Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына состоятся 27 мая. Об этом сообщается на сайте университета.

28 апреля завершился прием документов и регистрация кандидатов. На пост ректора претендуют 9 кандидатов, 6 из них являются самовыдвиженцами, кандидатуры троих представили некоторые факультеты. Лидером среди них является экс-министр образования, а сейчас исполняющий обязанности ректора Канат Сыдыков, которого поддержали 18 факультетов университета.

С 15 до 25 мая кандидаты будут встречаться с сотрудниками университета и представлять свои программы.

Выборы состоятся 27 мая. Всего смогут проголосовать 1 580 сотрудников университета.

Напомним, 6 апреля стало известно, что занимавшая пост ректора Чынара Адамкулова освобождена от должности в связи с назначением на пост и.о. ректора Дипакадемии при МИД. В КНУ обязанности ректора до выборов исполняет экс-министр образования Канат Садыков.

Ранее выборы ректора старейшего государственного университета сопровождались скандалами. В 2014 году недовольные кандидаты обращались в суд с требованием признать выборы недействительными. В июне 2015 года ректором стала Чынара Адамкулова. Однако сотрудники университета в течение двух лет неоднократно жаловались на злоупотребление служебным положением, частым отсутствием на рабочем месте, финансовые нарушения и кадровую политику. Высшая аттестационная комиссия и депутаты парламента также поднимали вопрос о работе ректора КНУ.

URL: http://www.vb.kg/359264
Теги:
КНУ
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