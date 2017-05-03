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10 мыслей о медицине, модификации и трусости мастера по дредам Эрики Погоды

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Наталья Ли

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Эрика Погода

мастер по дредам, фитнес-тренер

Эрика – это мое настоящее имя, Погода – это просто псевдоним. Я к нему очень прижилась и периодически забываю фамилию.

Я ужасно метеозависима, просто катастрофически. На смену погоды у меня кардинально меняется настроение.

В детстве я была уверена, что хочу стать врачом. К этому я, собственно, стремилась и даже поступила в медицинскую академию. Но когда я столкнулась непосредственно с медициной, с людьми, как с ними нужно контактировать, я поняла, что это не мое, я не хочу лечить людей.

Я ношу дреды 5 лет. Началось все с того, что у меня были не очень хорошие по структуре волосы, которые я ненавидела. […] Я хотела подстричься налысо, и перед этим я решила заплестись. […] И как-то так прикипела, что уже не стала стричься.

Я замечала реакцию людей только первые пару месяцев, потом просто включается какой-то иммунитет на взгляды, на реакцию.

В плетении дред самое главное – это, наверное, усидчивость и способность терпеть какую-то физическую боль. Потому что, как правило, или протыкаешь крючками пальцы, или они просто забиваются и невозможно ими потом работать, устают спина, ноги…

Сложно представить какую-то реальную ситуацию, в которой я бы согласилась расплестись, кроме моего непосредственного желания.

Я довольно импульсивный человек, поэтому я не могу ручаться, что я, правда, до 70 лет буду ходить с дредами. Может быть, в какой-то момент я проснусь: ой, нет, не хочу.

Я девочка, а практически все девочки не принимают себя внешне. Всегда есть что-то, что хочется изменить, улучшить, избавиться, модифицировать и прочее.

Я готова идти на пластические операции, у меня куча идей по модификации, но это стоит денег и поэтому хорошо, что их нет, потому что не знаю, чем бы это все закончилось.

Меня тянет в оба направления модификации. Я хочу тонкую талию, острые скулы и прочее, прочее, но это не исключает того факта, что я с туннелями, у меня татуировок небольшая кучка. И хочется еще татуировок.

Они [татуировки] чисто мои, я их люблю, считаю, что это красиво, но это не для того, чтобы на меня внимание люди обратили.

Я и в соцсетях, и в жизни очень прямолинейная, грубоватая и экспрессивная. Я не знаю, насколько это мешает окружающим людям, но в принципе, они терпят. И я думаю, пока терпят, значит, не все так плохо в моей жизни.

Для меня свобода значит, наверное, абсолютную отстраненность от общества. Не отшельничество, а именно независимость от него. Когда твои поступки, действия, переживания никак не связаны с людьми.

Я очень трусливая. Я бы хотела уехать в другую страну, но всегда нахожу себе какие-то отговорки. Чем признаться, что ты трус и неспособен взять ответственность за какой-то серьезный шаг, легче сказать: я не могу, у меня вот такие и такие дела.

URL: http://www.vb.kg/359269
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Сюжет: 10 мыслей о ... (81 материалов)
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