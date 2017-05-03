Из-за колебания курса доллара тарифы на газ в мае снижены

Тарифы на природный газ снижены до 14,19 сома за 1 кубометр. Об этом сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".

Для населения цена на голубое топливо составила - 14,19 сома за 1 м3, для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций с учетом НДС и НсП - 17,42 сома за 1 м3, без учета НсП1 - 17,26 сома за 1 м3.

В соответствии с приказами Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР №68, №69 от 15 июня 2016 года "О тарифах на природный газ для населения", "О тарифах на природный газ для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций", ОсОО "Газпром Кыргызстан" обязано ежемесячно осуществлять перерасчет тарифов по официальному курсу сом/доллар США, устанавливаемому НБ КР на 1-е число каждого месяца.

Официальный курс доллара на 01.05.2017 г. составил 67,50 сом/доллар.