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Красный Полумесяц оказал гумпомощь пострадавшему в ходе оползня населению

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Руслан Изреков

Команда Красного Полумесяца Кыргызстана 2 мая оказала гуманитарную помощь переселенным жителям села Курбу-Таш Узгенского района.

Население получило брезенты, канистры для воды, кухонные наборы и постельные принадлежности. Всего было роздано по 60 наборов на каждую палатку.

Напомним, МЧС КР ранее предоставило 61 палатку для эвакуации людей. Сотрудники Общества Красного Полумесяца КР сразу же выехали на место происшествия и сделали первичную оценку ситуации, а также определили нужды других пострадавших.

На данный момент 64 дома и 5 соцобъектов (ФАП, мечеть, школа, кладбище, детсад) находятся под угрозой. На месте палаточного лагеря дежурит бригада врачей.

Справка: В селе Курбу-Таш проживает 1 384 человека.

URL: http://www.vb.kg/359273
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