В Париже торговец забыл в такси картину за 1,5 миллиона евро

Французский арт-дилер обратился в полицию с просьбой помочь найти картину, которую он вёз в такси. Мужчина, имя которого не раскрывается, забыл в машине произведение искусства, потому что отвлёкся на телефонный звонок. Об этом пишет TJournal со ссылкой на французское издание Le Parisien.

По словам торговца искусством, он оставил в багажнике картину итальянского художника Лучо Фонтана под названием Concetto spaziale, нарисованную в 1965 году. Произведение оценивается примерно в 1,5 миллиона евро (93 миллиона рублей по курсу на май 2017 года).

Как рассказали в полиции, инцидент произошёл ещё 27 апреля. Арт-дилер доставлял картину из галереи и должен был отдать её заказчику-коллекционеру. Правоохранительным органам мужчина заявил, что обнаружил пропажу только на следующий день.

Лучо Фонтана - классический абстракционист, получивший известность благодаря разноцветным картинам, на которые нанесены порезы разной длины и глубины. Считается, что таким образом художник добавлял им естественности и схожести со скульптурами.