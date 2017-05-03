Погода
$ 67.55 - 67.82
€ 73.30 - 74.54

В Париже торговец забыл в такси картину за 1,5 миллиона евро

238  0
www

Французский арт-дилер обратился в полицию с просьбой помочь найти картину, которую он вёз в такси. Мужчина, имя которого не раскрывается, забыл в машине произведение искусства, потому что отвлёкся на телефонный звонок. Об этом пишет TJournal со ссылкой на французское издание Le Parisien.

По словам торговца искусством, он оставил в багажнике картину итальянского художника Лучо Фонтана под названием Concetto spaziale, нарисованную в 1965 году. Произведение оценивается примерно в 1,5 миллиона евро (93 миллиона рублей по курсу на май 2017 года).

Как рассказали в полиции, инцидент произошёл ещё 27 апреля. Арт-дилер доставлял картину из галереи и должен был отдать её заказчику-коллекционеру. Правоохранительным органам мужчина заявил, что обнаружил пропажу только на следующий день.

Лучо Фонтана - классический абстракционист, получивший известность благодаря разноцветным картинам, на которые нанесены порезы разной длины и глубины. Считается, что таким образом художник добавлял им естественности и схожести со скульптурами.

URL: http://www.vb.kg/359277
Теги:
искусство, Франция, художник
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  