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Космический аппарат Cassini записал звучание Сатурна

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Космический зонд Cassini при помощи научного инструмента RPWS (Radio and Plasma Wave Science) записала звуки Сатурна. Они представляют собой плазменные волны, которые создают заряженные частицы внутреннего кольца D планеты.

Как сообщает Росбалт со ссылкой на американское космическое агентство NASA, пространство между внутренним кольцом Сатурна и планетой практически не содержит частиц пыли.

Cassini впервые пролетела между Сатурном и ближайшим кольцом 26 апреля 2017 года, и данные, которые собрал космический аппарат, поступили на Землю.

Ранее сообщалось, что миссия Cassini подошла к финальному этапу. Аппарат будет уничтожен управляемым падением в плотные слои атмосферы Сатурна 15 сентября 2017 года.

URL: http://www.vb.kg/359278
Теги:
космонавтика
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