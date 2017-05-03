Принц Уильям потребовал с СМИ 1,5 млн евро за публикацию фото жены топлес

Британская королевская семья потребовала с французского таблоида Closer и газеты La Provence полтора миллиона евро компенсации из-за публикаций 2012 года, на которой жена принца Уильяма Кейт сфотографирована топлес, сообщает NewsRu.com со ссылкой на Sky news.

По обвинениям в нарушении права на личную жизнь перед французским судом предстали шесть человек, причастных к публикации снимков, среди которых редактор Closer, издатель La Provence и фотографы, сообщает Русская служба BBC.

Представитель истца настаивал, что публикация фотографий стала особенно тяжелой для принца Уильяма, учитывая как папарацци преследовали его мать - принцессу Диану. Сам член королевской семьи, второй в очереди наследников престола Соединённого королевства, и его жена не явились на заседание.

Два фотографа на заседании заявили, что не делали скандальных снимков, так как не могли найти чету, передает Reuters.

Юрист, защищающий интересы ответчика, уповал на то, что фотографии имели важное общественное значение, так как в тот момент ходили слухи, будто бы герцогиня Кембриджская страдает от анорексии, а эти кадры опровергали эти сплетни.

Прокуроры попросили суд назначить обвиняемым крупный штраф.

Французский таблоид Closer и газета La Provence в сентябре 2012 года опубликовали снимки, на которых герцогиня Кембриджская снята с обнаженной грудью у плавательного бассейна. Фотографии были сделаны во время отдыха герцога и герцогини Кембриджских в замке во Франции в гостях у двоюродного дяди Уильяма лорда Линли.