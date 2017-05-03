Погода
$ 67.55 - 67.82
€ 73.30 - 74.54

Румыны построят 182-метровое судно для норвежского миллиардера

242  0
www

Норвежский миллиардер Хьелль Инге Рёкке (Kjell Inge Røkke) разместил заказ на постройку 182-метрового частного исследовательского судна REV (Research Expedition Vessel, "Исследовательское Экспедиционное Судно"). Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на SuperYacht Times.

Строительство будет производиться на принадлежащей норвежской компании VARD верфи в румынском городе Тулча. Проект создан известным дизайнером суперъяхт Эспеном Ойно (Espen Oeino). Оно рассчитано на команду из 60 ученых и 40 членов экипажа. Проектная дальность автономного плавания - 21 120 морских миль (39 114 километров), что составляет 98 процентов от окружности Земли. Судно будет использоваться для исследования экологического состояния океанской среды совместно с норвежским отделением Всемирного фонда дикой природы (World Wildlife Fund). Ожидается, что оно будет сдано в эксплуатацию в 2020 году.

"Для строительства такого судна на частные средства нет никакого экономического оправдания, но оно важно для океана. Судно будет доступно как арена для деятельности ученых и исследователей по всему миру", - прокомментировал проект Хьелль Инге Рёкке.

"REV - наверно, самый интересный и самый важный проект, над которым я когда-либо работал", - сказал Эспен Ойно.

Хьелль Инге Рёкке - норвежский бизнесмен, один из самых богатых людей Норвегии (состояние по данным Forbes - 2,7 миллиарда долларов). Родился в 1958 году, среднего и вышнего образования не получил, начал трудовую деятельность в 18 лет матросом на рыболовецком траулере. В 1988 основал в Сиэтле (США) компанию по торговле морепродуктами American Seafoods, которая заложила основы его состояния.

Эспен Ойно - норвежский морской архитектор и дизайнер суперъяхт.

URL: http://www.vb.kg/359281
Теги:
Норвегия, Румыния
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  