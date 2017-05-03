Румыны построят 182-метровое судно для норвежского миллиардера

Норвежский миллиардер Хьелль Инге Рёкке (Kjell Inge Røkke) разместил заказ на постройку 182-метрового частного исследовательского судна REV (Research Expedition Vessel, "Исследовательское Экспедиционное Судно"). Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на SuperYacht Times.

Строительство будет производиться на принадлежащей норвежской компании VARD верфи в румынском городе Тулча. Проект создан известным дизайнером суперъяхт Эспеном Ойно (Espen Oeino). Оно рассчитано на команду из 60 ученых и 40 членов экипажа. Проектная дальность автономного плавания - 21 120 морских миль (39 114 километров), что составляет 98 процентов от окружности Земли. Судно будет использоваться для исследования экологического состояния океанской среды совместно с норвежским отделением Всемирного фонда дикой природы (World Wildlife Fund). Ожидается, что оно будет сдано в эксплуатацию в 2020 году.

"Для строительства такого судна на частные средства нет никакого экономического оправдания, но оно важно для океана. Судно будет доступно как арена для деятельности ученых и исследователей по всему миру", - прокомментировал проект Хьелль Инге Рёкке.

"REV - наверно, самый интересный и самый важный проект, над которым я когда-либо работал", - сказал Эспен Ойно.

Хьелль Инге Рёкке - норвежский бизнесмен, один из самых богатых людей Норвегии (состояние по данным Forbes - 2,7 миллиарда долларов). Родился в 1958 году, среднего и вышнего образования не получил, начал трудовую деятельность в 18 лет матросом на рыболовецком траулере. В 1988 основал в Сиэтле (США) компанию по торговле морепродуктами American Seafoods, которая заложила основы его состояния.

Эспен Ойно - норвежский морской архитектор и дизайнер суперъяхт.