Депутат предлагает перечислить трехдневную зарплату пострадавшим в Узгене

Парламентариям предложили перечислить трехдневную зарплату пострадавшим в Узгенском районе Ошской области, где недавно сошел оползень. С таким предложением сегодня, 3 мая, выступила депутат Айнуру Алтыбаева (СДПК) на пленарном заседании Жогорку Кенеша.

Ее поддержали другие коллеги, в частности Пархат Тулендыбаев ("Республика - Ата-Журт") и другие народные избранники.

После этого спикер выразил свои соболезнования, а депутаты почтили память погибших минутой молчания.

Напомним, 29 апреля, около 07.20 утра в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был нежилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.

40 семей, которые проживают на оползнеопасном участке, были эвакуированы.

Вечером в тот же день в селе Курбу-Таш Узгенского района сошедший оползень накрыл еще три дома.