Погода
$ 67.55 - 67.82
€ 73.30 - 74.54

Депутат предлагает перечислить трехдневную зарплату пострадавшим в Узгене

156  0
Гулиза Авазова

Парламентариям предложили перечислить трехдневную зарплату пострадавшим в Узгенском районе Ошской области, где недавно сошел оползень. С таким предложением сегодня, 3 мая, выступила депутат Айнуру Алтыбаева (СДПК) на пленарном заседании Жогорку Кенеша.

Ее поддержали другие коллеги, в частности Пархат Тулендыбаев ("Республика - Ата-Журт") и другие народные избранники.

После этого спикер выразил свои соболезнования, а депутаты почтили память погибших минутой молчания.

Напомним, 29 апреля, около 07.20 утра в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был нежилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.

40 семей, которые проживают на оползнеопасном участке, были эвакуированы.

Вечером в тот же день в селе Курбу-Таш Узгенского района сошедший оползень накрыл еще три дома.

URL: http://www.vb.kg/359282
Теги:
парламент, Узгенский район
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  