Девушка фотографируется с вырванным цветком Айгуль. Интернет негодует

На просторах интернета появились фотографии, на которых девушка по имени Динара фотографируется с цветком Айгуль. Но не на его фоне, а с вырванными растениями в руках. Интернет-общественность возмущена этим поступком, а в адрес девушки полились негодования, ругань и угрозы.

"Простите меня, но вчера я в комментариях назвала ее... ДУРА!!! Вот и все, что я могла вообще сказать. Потерянное поколение одно, нет самосознания!!! Да как у нее вообще рука поднялась!!! А куда смотрел тот байке с рупором и биноклем в руках, который то и дело поглядывал на гору и давал указания???? Возмущена до предела!!!!" - пишет одна из пользователей социальных сетей.

Только на одном Facebook упоминания о девушке репостятся с невообразимой скоростью. И это несмотря на то, что первая запись появилась в "Одноклассниках".

Позже стало известно имя нарушительницы - Динара Калбекова. Возмущенные пользователи требуют привлечь ее к ответственности.

Стоит отметить, цветок Айгуль цветет раз в год всего около 20 дней. В Кыргызстане его можно встретить неподалеку от города Баткен. Растение является эндемиком природы Кыргызстана и занесено в Красную книгу. Длина растения достигает до 1,5 метров. Ростки цветка проклевываются только через семь лет, а еще через семь появляется первый цветок.