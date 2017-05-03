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Девушка фотографируется с вырванным цветком Айгуль. Интернет негодует

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Глеб Куренев

На просторах интернета появились фотографии, на которых девушка по имени Динара фотографируется с цветком Айгуль. Но не на его фоне, а с вырванными растениями в руках. Интернет-общественность возмущена этим поступком, а в адрес девушки полились негодования, ругань и угрозы.

"Простите меня, но вчера я в комментариях назвала ее... ДУРА!!! Вот и все, что я могла вообще сказать. Потерянное поколение одно, нет самосознания!!! Да как у нее вообще рука поднялась!!! А куда смотрел тот байке с рупором и биноклем в руках, который то и дело поглядывал на гору и давал указания???? Возмущена до предела!!!!" - пишет одна из пользователей социальных сетей.

Только на одном Facebook упоминания о девушке репостятся с невообразимой скоростью. И это несмотря на то, что первая запись появилась в "Одноклассниках".

Позже стало известно имя нарушительницы - Динара Калбекова. Возмущенные пользователи требуют привлечь ее к ответственности.

Стоит отметить, цветок Айгуль цветет раз в год всего около 20 дней. В Кыргызстане его можно встретить неподалеку от города Баткен. Растение является эндемиком природы Кыргызстана и занесено в Красную книгу. Длина растения достигает до 1,5 метров. Ростки цветка проклевываются только через семь лет, а еще через семь появляется первый цветок.

URL: http://www.vb.kg/359283
Теги:
вандализм, Красная книга
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Комментарии
Манас Кадыров
03.05.2017, 11:23
Карма: +8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 11
Минусов: 3
Комментариев: 35

Динару Калбекову на месяц исправительных работ, пусть сортиры моет во всём Баткене общественные.

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Жалоба модератору
Джумабек Суйеркулов
03.05.2017, 15:37
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

Оштрафовать чтоб не повадно было

Вы видите на фото цветочную браконьершу

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