В парламенте раскритиковали работу Министерства чрезвычайных ситуаций

"В последние 4 месяца в авиакатастрофе в Дача-СУ погибли 39 человек, в селе Аюу - 24 человека, а за три месяца в автокатастрофах погибли 150 человек. Есть ли ответственный за эти происшествия?" - вопросил лидер фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев в своем выступлении на пленарном заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, работа Министерства чрезвычайных ситуаций - не только предотвращать чрезвычайные происшествия, но и гибель людей в них. "Конечно, природные катаклизмы не предупреждают об опасности, но и в этой ситуации можно управлять с помощью науки и технологий", - добавил он.

По мнению депутата, со стороны соответствующих органов было всего одно уведомление в письменном виде, а других работ в целях предотвращения не было проведено. В частности, населению не давали соответствующих инструкций, как действовать в чрезвычайных ситуациях.

"Недавно видел интервью человека, который уже видел, что идет оползень, однако не знал, как действовать в таких ситуациях, и оповестил людей, живущих там. Он просто занимался хозяйством, хотя мог бы предупредить", - добавил он.

Торобаев отметил, что МЧС работает со старой техникой, которая была куплена еще в бытность министра Камчыбека Ташиева. Нужно закупить новую технику, вместо того чтобы копать лопатами.

Помимо этого, в Кыргызстане есть определенные регионы, где постоянно случаются природные катаклизмы. Этих районов несколько - в частности Лейлексий и Узгенский, Алайский, Сузакский и Базар-Коргонские районы. Оползни там происходят в марте и апреле, а сели сходят до июня.

"Эти все особенности МЧС прекрасно знает. У этого министерства 4 тыс. работников и они могли бы рационально использовать свою рабочую силу", - заметил он.

В заключение Торобаев добавил, что для оповещения о возможности таких ситуаций МЧС может использовать SMS-рассылку, а также обучающий инструктаж в виде видеороликов, которые можно распространять через СМИ и интернет.