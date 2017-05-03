Приложение O!TV теперь доступно на телевизорах с функцией Smart TV

Согласно сообщению Министерства культуры, информации и туризма, 15 мая 2017 года в Кыргызстане будет отключено аналоговое телевидение. Мобильный оператор О! делает телевидение мобильным и доступным большинству кыргызстанцев. Отныне помимо любых мобильных устройств - смартфонов, планшетов, ПК на всех популярных платформах - web, iOS, Android - оно доступно всем пользователям телевизоров Sony, Phillips, Samsung на платформе Smart TV.
Подключите O!TV за пару минут - скачайте приложение в магазине приложений Smart TV своего телевизора. Наберите команду *750*1#, после чего получите пароль, используйте его и ваш номер телефона для авторизации – всё, ТВ в вашем устройстве готово к просмотру!
Напомним, O!TV доступен абонентам любого кыргызстанского оператора связи, но только для абонентов О! интернет-трафик при просмотре ТВ каналов не тарифицируется. Подпишитесь на любой пакет услуги "O!TV" за ежедневную абонентскую плату (с учетом НДС, без НсП):
Для справки: мобильное приложение O!TV входит в топ-10 самых популярных бесплатных приложений Кыргызстана на Google Play и App Store. Количество скачиваний уже преодолело планку 50 тысяч пользователей, а это значит, тысячи кыргызстанцев оценили возможность всегда быть в центре событий и наслаждаться просмотром шедевров и новинок мирового и отечественного кинематографа в любое время и в любом месте!
Подробнее на www.otv.kg, а также по телефонам 707 и 0705 700 700 (для абонентов других операторов).
O!TV - Приятного просмотра!
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