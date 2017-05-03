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Приложение O!TV теперь доступно на телевизорах с функцией Smart TV

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Согласно сообщению Министерства культуры, информации и туризма, 15 мая 2017 года в Кыргызстане будет отключено аналоговое телевидение. Мобильный оператор О! делает телевидение мобильным и доступным большинству кыргызстанцев. Отныне помимо любых мобильных устройств - смартфонов, планшетов, ПК на всех популярных платформах - web, iOS, Android - оно доступно всем пользователям телевизоров Sony, Phillips, Samsung на платформе Smart TV.

Подключите O!TV за пару минут - скачайте приложение в магазине приложений Smart TV своего телевизора. Наберите команду *750*1#, после чего получите пароль, используйте его и ваш номер телефона для авторизации – всё, ТВ в вашем устройстве готово к просмотру!

Напомним, O!TV доступен абонентам любого кыргызстанского оператора связи, но только для абонентов О! интернет-трафик при просмотре ТВ каналов не тарифицируется. Подпишитесь на любой пакет услуги "O!TV" за ежедневную абонентскую плату (с учетом НДС, без НсП):

  1. "Базовый" 40 каналов – 3 сома; *750*1#,
  2. "Стандарт" 100 каналов – 5 сомов; *750*2#,
  3. "Премиум" 130 каналов – 7 сомов. *750*3#.

Для справки: мобильное приложение O!TV входит в топ-10 самых популярных бесплатных приложений Кыргызстана на Google Play и App Store. Количество скачиваний уже преодолело планку 50 тысяч пользователей, а это значит, тысячи кыргызстанцев оценили возможность всегда быть в центре событий и наслаждаться просмотром шедевров и новинок мирового и отечественного кинематографа в любое время и в любом месте!

Подробнее на www.otv.kg, а также по телефонам 707 и 0705 700 700 (для абонентов других операторов).

O!TV - Приятного просмотра!

В центре внимания.

URL: http://www.vb.kg/359285
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#O!
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