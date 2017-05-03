Карамушкина: Чаще распространяют туберкулез люди, находящиеся на свободе

Люди на свободе чаще распространяют туберкулез, чем заключенные, находящиеся в местах лишения свободы. Об этом сегодня, 3 мая, на пленарном заседании парламента заявила депутат от фракции СДПК Ирина Карамушкина.

Отметим, что парламентарии рассматривают внесение поправок в уголовное законодательство.

В частности, изменения предусматривают сроки и условия досрочного освобождения заключенных.

Согласно поправкам, условно-досрочное освобождение предоставляется после полного возмещения ущерба и полного прохождения курса лечения.

В ходе обсуждения Карамушкина отметила, что посещала колонию, где есть больница для заключенных больных туберкулезом.

"Я бы хотела обратить внимание на то, что граждане, находящиеся на свободе, чаще распространяют туберкулез, чем заключенные. Я утром прогулялась по площади, там буквально через шаг все оплевано и обхаркано. На ступеньках парламента также все захаркано, на остановках, парковочных зонах также все оплевано. Врачи туберкулезного диспансера обращались в МВД о принудительном лечении, потому что многие граждане, больные туберкулезом, не выздоровев, не принимают таблетки, не получают уколы. Лечение от туберкулеза нужно проходить ежедневно на протяжении 18 месяцев. Не долечившись, граждане находятся в местах общего пользования. Увеличивается количество заболеваемости среди молодежи", - сказала Карамушкина.

Она попросила МВД проработать вопрос о принудительном лечении граждан от туберкулеза.

В свою очередь замминистра внутренних дел Курсан Асанов заявил, что совместно с Минздравом данная инициатива будет проработана.