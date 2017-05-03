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Глава ГСИН: В этом году порядка 200 осужденных будут работать на заводах

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Аида Джумашева

Госслужба исполнения наказаний делает все, чтобы обеспечить заключенных исправительных учреждений работой. Об этом сегодня, 3 мая, на пленарном заседании парламента заявил председатель ГСИН Таалайбек Жапаров.

Отметим, депутаты рассматривают поправки в уголовное законодательство. В частности, изменения предусматривают сроки и условия досрочного освобождения заключенных.

Согласно поправкам, условно-досрочное освобождение предоставляется после полного возмещения ущерба и полного прохождения курса лечения от туберкулеза.

По словам Жапарова, в настоящий момент порядка 200 заключенных исправительных колоний будут работать на двух кирпичных заводах.

"Эти люди получают зарплату. На что они ее тратят - на личные нужды или на выплату ущерба, они решают сами. Помимо заводов, есть другие проекты, реализуемые совместно с международными организациями. К примеру, осужденные, работающие в ГП "Келечек", для сотрудников ГСИН шьют берцы", - сказал Жапаров.

URL: http://www.vb.kg/359288
Теги:
ГСИН, колонии
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