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Состояние пострадавших в ДТП школьников стабильное

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ВБ

Состояние детей, пострадавших в результате ДТП на пересечении улиц Чапаева и Алтымышева, стабильное, средней тяжести, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

10-летний М. Эрбол находится в отделении нейротравмы Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Бишкека. А С. Алимбек вышел из комы и 3 мая его перевели в отделение нейротравмы ГДКБ СМП Бишкека.

Наблюдение и лечение детей продолжается.

Напомним, 21 апреля на ул. Чапаева, примерно в 13.35 автомобиль марки "Мерседес" черного цвета сбил двух учеников третьего класса школы № 74.

URL: http://www.vb.kg/359289
Теги:
дети, ДТП, здравоохранение, медицина, Минздрав
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