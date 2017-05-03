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Области КР свяжет сеть дорог. Атамбаев ратифицировал соглашение с АБР

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ВБ

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой и Азиатским Банком Развития о финансировании (Специальные операции) (Проект соединительной дороги, Коридоры ЦАРЭС 1 и 3), подписанного 2 декабря 2016 года в городе Бишкек".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республи 13 апреля 2017 года.

Целью соглашения является улучшение условий для транзитных перевозок.

Вышеуказанные региональные коридоры сформируют основную автомагистраль для внутренних и международных поездок, связывающую север и юг страны. Предлагаемый проект позволит связать Ошскую, Баткенскую, Джалал-Абадскую и Таласскую области с Нарынской, Иссык-Кульской и Чуйской областями.

В результате реализации проекта осуществится реабилитация дороги от села Эпкин до села Башкуганды протяженностью 70 км (89–159-й км), указанной соединительной дороги.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

URL: http://www.vb.kg/359291
Теги:
АБР, Алмазбек Атамбаев, дороги, президент
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