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Ближайшие 4 года ставки акциза на сигареты будут расти

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ВБ

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30 марта 2017 года.

Его цель - пополнение доходной части государственного бюджета, поэтапная гармонизация ставок акцизного налога на табачные изделия со ставками акцизного налога, установленного в странах, входящих в ЕАЭС, а также сокращение табакокурения в КР.

Вносимые законом поправки в часть 1 статьи 287 (Базовые ставки акциза) Налогового кодекса, предусматривают ежегодное (с 2018 по 2022 год) увеличение базовых ставок акцизного налога на табачные изделия.

Поправки вступают в силу с 1 января 2018 года.

Кроме того, документ устраняет противоречия, дублирование и унификацию статей Налогового кодекса, предусматривающих освобождение от НДС поставок лекарственных средств медицинского и ветеринарного назначения.

Эти изменения вступают в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.

URL: http://www.vb.kg/359292
Теги:
закон, налоги, президент, табак, Налоговый кодекс, ЕАЭС
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