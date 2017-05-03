Ближайшие 4 года ставки акциза на сигареты будут расти

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30 марта 2017 года.

Его цель - пополнение доходной части государственного бюджета, поэтапная гармонизация ставок акцизного налога на табачные изделия со ставками акцизного налога, установленного в странах, входящих в ЕАЭС, а также сокращение табакокурения в КР.

Вносимые законом поправки в часть 1 статьи 287 (Базовые ставки акциза) Налогового кодекса, предусматривают ежегодное (с 2018 по 2022 год) увеличение базовых ставок акцизного налога на табачные изделия.

Поправки вступают в силу с 1 января 2018 года.

Кроме того, документ устраняет противоречия, дублирование и унификацию статей Налогового кодекса, предусматривающих освобождение от НДС поставок лекарственных средств медицинского и ветеринарного назначения.

Эти изменения вступают в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.