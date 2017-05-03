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Взрыв в посольстве Китая в КР: свидетель отрицает, что подсудимый террорист

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Аида Джумашева

Сегодня, 3 мая, в Первомайском районном суде Бишкека началось судебное заседание по делу о взрыве в посольстве Китайской Народной Республики в КР.

Отметим, на скамье подсудимых трое обвиняемых в теракте дипломатического представительства - двое мужчин и одна женщина.

В ходе процесса суд допросил Гулмиру Шамшиеву, супругу одного из подсудимых Хасанидина Исмаилова.

"Я работаю в одной из клиник Стамбула. 6 июня 2016 года мы с мужем и детьми выехали в Стамбул. Потом он поехал в Кыргызстан за товаром. Он возил мясо и сигареты. Мой муж не является приверженцем террористических группировок", - сказала Шамшиева.

Представитель гособвинения сообщил суду, что на сегодняшнем заседании Шамшиева - единственный свидетель. Прокурор пообещал, что на следующее заседание будет обеспечена явка других свидетелей. В итоге суд отложили на 4 мая.

Напомним, 30 августа 2016 года в посольстве Китая в Кыргызстане взорвался автомобиль. По данным следствия, взрыв в дипломатическом ведомстве организовал террорист-смертник. В тот день погиб водитель, двое сотрудников посольства, граждане Кыргызстана были госпитализированы с осколочными ранениями.

URL: http://www.vb.kg/359297
Теги:
взрыв, Китай, посольство, суд, терроризм
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