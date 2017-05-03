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Айнуру Алтыбаева: Банковская сфера должна работать на народ

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Аида Джумашева

Банковская сфера должна работать на народ. Об этом сегодня, 3 мая, на пленарном заседании парламента заявила депутат от фракции СДПК Айнуру Алтыбаева.

Отметим, депутаты рассматривают вопрос внесения изменений в некоторые законодательные акты: Земельный кодекс, законы "Об управлении землями сельскохозяйственного назначения", "О залоге".

По словам парламентария, весь пятый созыв Жогорку Кенеша заемщики банков выходили на акции протеста. "Нормативно-правовую базу по банковской сфере принимали депутаты, работавшие в более ранних созывах. Банки должны работать на пользу народа. Мы должны поддерживать заемщиков. Законопроект не доработан", - сказала Алтыбаева.

URL: http://www.vb.kg/359305
Теги:
Айнуру Алтыбаева, банковский сектор
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