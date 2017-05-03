Провал Байсалова, Или как он пытается сохранить лицо при плохой игре

После жесткого опровержения турецкой компанией "Термикель Груп", куда входит фирма Elektromed Elektronik, можно говорить о бесславном провале авантюры Эдиля Байсалова.

Действительно, Байсалов не Навальный, как сам гражданский активист говорил, а обычный, причем неудачно сработавший "разводящий" в лохотроне "игра в наперстки". О том, как Байсалов пытается вести игру, точнее разводить людей, мы уже писали. Но времена таких лохотронов остались в лихих 90-х, бригады наперсточников были ликвидированы в результате активной работы милиции. Что и подтверждает тезис о том, что так называемая оппозиция застыла в своем мышлении в лучшем случае во временах Акаева, а общество ушло вперед.

Затевая свою игру, Байсалов пытался доказать, что президент Атамбаев вводит в заблуждение общественность, когда отчитывается о собственном богатстве, продаже своей компании Gülcanlar Elektrik Elektronik Ltd.Şti фирме Elektromed Elektronik за 35 млн долларов США. Он даже пытался представить якобы неопровержимые доказательства на своей последней пресс-конференции. И как пафосно говорил, мол, "не я должен опираться на народ, а народ на меня". Тем самым вышибая слезу. Но все это оказалось пшиком. Примерно таким же гейтом, каким оказалось псевдосенсационное секретное донесение турецких спецслужб несуществующему руководителю аппарата президента Турции о неуловимом и опасном главаре кыргызско-турецкой мафии "Гремучей змеи".

Это фейковое донесение, созвав пресс-конференцию, до общества донесли юристы Текебаева. Как потом выяснили дотошные журналисты, должности руководителя аппарата президента ТР не существует. Есть должность - генеральный секретарь аппарата президента Турецкой Республики и директор канцелярии администрации президента ТР. Посол Турции был в шоке, такого он, наверное, не ожидал. Он заявил, что это подделка, фейк, нелепость. Спецслужбы Турции так не работают и тем более никому не передают документы со своими логотипами.

Он предположил, "что есть кто-то, кто желает, чтобы турецкая сторона искусственно была втянута в эти разбирательства. Турецкая Республика никогда не вмешивается во внутреннюю политику других стран, в том числе и Кыргызстана".

Так произошло и с Байсаловым. Компания "Термикель Груп" также пыталась держаться в стороне, рассчитывая на благоразумие тех, кто поднимает волну вокруг ее сделки с Атамбаевым. Но потом не выдержала, так как Байсалов начал наносить ущерб репутации всемирно известной компании. Тем более что сам Байсалов написал в "Фейсбуке": "Как интересно реагирует на это уважаемый господин Ахмет Кайя, чей отец основал в 1950-х годах фирму Elektromed. Насколько мне известно, сейчас уже несколько мировых информагентств обратились к нему в Анкаре за комментариями".

И компания ответила: "В последнее время в СМИ Кыргызстана, опираясь на необоснованные комментарии гражданина Кыргызстана Эдиля Байсалова, появилась информация о наших фирмах. Мы верим в то, что, в конце концов, выяснится, на кого работает и кому адресована данная ложная и намеренно искаженная информация. Данная неправильная, неправдивая и неполная информация наносит нам вред. В этой связи появилась необходимость в наших комментариях".

У фирмы, как и у любого человека, существуют личные права. В особенности финансовая отчетность и любая информация являются коммерческой тайной. Доступ к данной информации должен быть только у определенного количества лиц, в случае доступности информации иным лицам, в частности конкурентам, велика вероятность нанесения серьезного урона фирме; также информация не разглашается третьим лицам и госучреждениям для успеха и эффективности в экономической жизни фирмы; передача информации и документации. Данные действия в Турции являются преступлением. Мы призываем Э. Байсалова и тех людей, которые опубликовали данную ложную информацию, к честности и предоставлению верной информации.

Хотим открыто информировать граждан Кыргызстана, что нами в 2003 году были выплачены Алмазбеку Атамбаеву 35 млн долларов США за 90% процентов акций Gülcanlar Elektrik Elektronik Ltd.Şti. с регистрационным номером 92720, с зарегистрированным капиталом по состоянию на 27 декабря 2002 года в размере 50 млрд турецких лир, центр которого расположен в зоне свободной торговли г. Измир ESBAŞ.

Продажа 90% акций Gülcanlar Elektrik Elektronik Ltd.Şti. с зарегистрированным капиталом в 50 млрд турецких лир по состоянию на 2003 год согласно опубликованной информации в газете Торговой отчетности Турции № 5730 от 31 января 2003 года оценивалась в 45 млрд турецких лир (31 января 2005 года в Турции проведена деноминация).

Согласно Положению о свободной зоне Турции, данная процедура, являясь естественной, не повлекла за собой налоговых потерь государства. Зарегистрированный капитал и реальные цены фирм могут быть различны. Данная процедура проведена следующим образом: 90% акций фирмы с зарегистрированным уставным капиталом в 30 тыс. долларов США в 2002-2003 годах была куплена у Алмазбека Атамбаева за 35 млн долларов США. В 2006 году был завершен процесс финансовой ликвидации фирмы, и фирма Gülcanlar со всей своим финансовым и физическим наличием продолжила свою деятельность как Elektromed Elektronik.

Эдиль Байсалов, в 2008 году просивший убежища в Америке, скрывавшийся затем в Швеции, в 2016 году в своих заявлениях защищал международную террористическую организацию FETÖ, и нам ясно, чего он хочет и на кого работает. Однако он следующим образом нанес вред нашей фирме:

Оклеветал, заявляя, что фирма Gülcanlar якобы нелегальным путем была куплена фирмой Elektromed, и будто бы была осуществлена незаконная процедура.

Несмотря на то что не было никаких нарушений закона, распространил слухи о том, что фирма Gülcanlar была куплена у Алмазбека Атамбаева незаконным путем".

Байсалов сейчас, пытаясь сохранить хорошую мину при очень плохой игре, снова начал манипулировать фактами, мол, я не это имел в виду. И очень сильно напоминает "разводящего" в игре в наперстки, которого взяли с поличным правоохранители. Теперь Байсалов требует раскрыть сведения, которые составляют коммерческую тайну турецкой компании, грозится судами. Увы, господин Байсалов, во всем цивилизованном мире коммерческая тайна охраняется законом, ее разглашение считается уголовным преступлением. Кстати, и в нашем законодательстве тоже предусмотрено уголовное преследование за раскрытие как служебной, так и коммерческой тайны. На любой иск Байсалова ответ будет примерно таким: а может, тебе еще ключи от квартиры дать, где деньги лежат.

Одним словом, очередная "отвлекуха" от Байсалова и тех, кто за ним стоит, провалилась. Но главный вопрос так и остался, который не раз еще толкнет некоторых лиц, в том числе и Байсалова, на очередную попытку отвлечь внимание общества и дискредитации Атамбаева. Президент, раскрыв свое богатство и доказав, что он был состоятельным человеком еще задолго до 2010 года, поставил вопрос о том, как бывшие члены временного правительства так быстро вошли в прослойку богатых людей.

Как Текебаев, который до 7 апреля 2010 года жил на небольшие доходы от бизнеса супруги, вдруг превратился в мультимиллионера, приобрел большое количество недвижимости. Судя по декларации доходов лидера "Ата Мекена" невозможно приобрести столько богатства. Или же, как супругу Аиды Саляновой, который был бизнесменом средней руки, так подфартило, что он стал владельцем дорогих авто и различной недвижимости. Такие же вопросы и к Шыкмаматову, Кенешбеку Дуйшебаеву и другим бывшим членам временного правительства.

От вопроса о том, как можно разбогатеть, трудясь госслужащим, бросит в жар и Равшана Жээнбекова. В бытность которого председателем Госкомимущества в 2002-2003 годы была проведена самая бесстыдная приватизация госсобственности, что обогатило семейку Акаевых и их приближенных. Р. Жээнбеков тоже получил хороший барыш от дикой приватизации - приобрел за бесценок ряд пансионатов и еще ряд объектов. Статья о незаконном обогащении может грозить и Каныбеку Иманалиеву. Он был личным пресс-секретарем Акаева, занимал директорские посты в двух стратегических типографиях. Причем одну из них - "Эркин-Тоо" - очень удачно приватизировал. Есть веские основания полагать, что при проведении аукциона были использованы мошеннические методы.

Эти же вопросы задал Байсалову и руководитель пресс-службы президента КР Алмаз Усенов. Откуда после 2010 года у гражданского активиста, общественного деятеля Байсалова появилась недвижимость в престижных и дорогих районах Иссык-Кульского побережья, Бишкека?

Вот такие вопросы и заставляют суетиться этих политиков, как говорил один из героев кинокомедии "Особенности национальной охоты": "Жить захочешь – не так раскорячишься". А ведь никто еще не отменял статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Стоит, наверное, напомнить содержание этой статьи, которая как дамоклов меч нависает над некоторыми политиками и общественными деятелями:

Статья 308-1. "Незаконное обогащение"

(1) Значительное увеличение активов должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать, наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

(2) То же деяние, совершенное:

1) в крупном размере;

2) должностным лицом, занимающим ответственное положение, наказывается лишением свободы на срок от шести до восьми лет с конфискацией имущества.

Примечание. Значительным увеличением активов в данной статье признается сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного или неимущественного характера в три тысячи раз превышающая расчетный показатель, установленный законодательством Кыргызской Республики на момент совершения преступления.

Деяние, предусмотренное в настоящей статье, признается совершенным в крупном размере, если сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного или неимущественного характера в пять тысяч раз превышает расчетный показатель, установленный законодательством Кыргызской Республики на момент совершения преступления.

(В редакции Закона КР от 10 августа 2012 года N 164).