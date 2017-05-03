Погода
$ 67.55 - 67.82
€ 73.30 - 74.54

В Оше избитым адвокатам пришлось укрываться в автозаке после заседания суда

1216  0
Родион Решетов

28 апреля в здании Ошского городского суда группа лиц избила адвоката Айсалкын Карабаеву и Мухайё Абдураупову, которые представляли интересы гражданки Наргизы Раджаповой. Об этом сообщают в коалиции против пыток Кыргызской Республики.

Стоит отметить, подзащитная обвиняется в том, что она якобы получила деньги за уже проданный участок земли, а это квалифицируется как "Мошенничество".

Адвокаты подозреваемой рассказали, что женщину подозревают еще в нескольких делах, первое из которых - это убийство. А для того чтобы подсудимая дала признательные показания, ее пытали, чтобы она признала себя любовницей убитого полковника милиции Уларова.

Защита заявляет, что их клиента били баклажкой с водой по животу, надевали пакет на голову, загоняли иголки под ногти и оказывали психологическое давление. Однако пока это дело так и не закончено, началось уже другое по статье "Мошенничество".

И как раз-таки на этом судебном процессе потерпевшие и родственники погибшего полковника организовали провокацию и оказывали давление на судей. Не дав слово адвокатам защиты и обвиняемой, судья вынесла решение удовлетворить ходатайство следователя об избрании меры пресечения сроком на два месяца содержания под стражей в Джалал-Абадском СИЗО.

После этого, по сообщению адвоката Карабаевой, агрессивно настроенная толпа из числа потерпевшей стороны напала на сторону защиты и избила их. Пострадали также и конвоиры, которые вынуждены были спрятать вместе с обвиняемой Раджаповой и ее адвокатов в автозаке (автомобиль для перевозки заключенных).

В коалиции против пыток отметили, что судебный процесс проходил с нарушением норм и правил. И сейчас пострадавшие адвокаты уже написали заявление в ГКНБ и прокуратуру на следователя, который, как полагают юристы, "сливал" информацию потерпевшей стороне и, возможно, организовал это нападение.

Защитники, получившие травмы, также обратились за медицинской помощью к врачам. В заключении указывается, что женщины получили ушибы мягких тканей.

"Судебное заседание состоялось по мошенничеству, следователь настаивал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В это время адвокаты увидели, что в коридоре ходят родственники убитого Уларова. Но к этому делу они не имеют никакого отношения. Адвокат попросила председателя Ошского городского суда обеспечить им безопасность. Затем судья вынес решение о заключении под стражу, и позднее на адвокатов напали родственники убитого полковника. От толпы удалось спрятаться в зале суда. Потом им удалось выбежать на улицу и спрятаться в автозаке", - сообщили в коалиции против пыток КР.

Во вторник, 2 мая, в Совете адвокатуры и ГКНБ зарегистрировали заявление по факту избиения двух адвокатов в городе Ош Айсалкын Карабаевой и Мухайё Абдурауповой.

URL: http://www.vb.kg/359312
Теги:
нападение, Ош, Ошская область, пытки, суд, прокуратура
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  