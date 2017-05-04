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В Китае нашли нетронутые могилы гуннов

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Археологи обнаружили на территории центрально-китайской провинции Хэнань 18 древних захоронений, принадлежащих представителям народа гуннов, кочевавшего по территории страны 1,8 тысячи лет назад, сообщает Росбалт.

"Компактные захоронения выложены внутри кирпичом. Их нельзя отнести к классическим могильникам Великой Китайской равнины. Они, предположительно, относятся к позднему периоду династии Восточная Хань (25-220 годы нашей эры), то есть им примерно 1,8 тысячи лет", - рассказал сотрудник Китайской академии общественных наук Шэнь Вэньси.

По его словам, обнаруженные могилы достаточно хорошо сохранились. Почти в каждой ученые нашли старинные артефакты - в частности, бронзовые котлы.

"У каждого из них сверху по бокам есть два отверстия, за которые котлы подвешивают над огнем, когда готовят еду. Такая конструкция присуща кочевым народам", - пояснил Шэнь Вэньси.

Кроме того в могильниках обнаружены бусы, золотые серьги, кинжалы и предметы повседневного быта гуннов. Эта находка в отличие от всех прочих аналогов абсолютно не тронута грабителями, что позволяет исследователям выяснить новые важные детали той эпохи.

Полностью захоронения будут открыты к ноябрю 2017 года, после чего археологи приступят к их всестороннему системному изучению.

URL: http://www.vb.kg/359317
Теги:
Китай, археология
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