В Бишкеке прошла акция "Бессмертный полк" под эгидой служб безопасности КР

Сегодня, 3 мая, в преддверии Дня Победы прошло открытое спортивное первенство среди сотрудников Союза негосударственной службы безопасности и охраны Кыргызстана.

Примечательно, что состязания проводятся только под песни военных лет. Кроме того, все желающие принесли с собой портреты своих дедушек и бабушек, сражавшихся на фронте либо работающих в тылу в 1941-45 годах.

По словам организаторов, данное мероприятие проводится уже шестой год подряд, традиционно соревнования приурочены ко Дню Великой Победы. В нем принимают участие почти все охранные агентства Кыргызстана. В число соревнований вошли такие направления, как пулевая стрельба со служебного оружия ИЖ-71 и несколько видов силовых упражнений.

Это наш вечный долг перед нашими предками за мирное небо над головой, считает председатель Союза негосударственной службы безопасности и охраны КР Акжол Исаев. И поэтому всем народам, принимавшим участие в тех страшных битвах, необходимо всегда благодарить своих стариков за их подвиг, добавил он.

"Это дань памяти нашим предкам, у них на полях сражений была развита смекалка и была хорошая физическая сила. А сотрудникам негосударственных служб безопасности это тоже необходимо. Мы сейчас приняли решение, что теперь это первенство будет проводиться ежегодно 5 мая, в День Конституции и в преддверии Дня Великой Победы", - сообщил Исаев.

Кроме того, на мероприятии чествуют и самих героев войны. По словам организаторов, с каждым годом ветеранов, к сожалению, становится все меньше, и уже многие не могут самостоятельно приходить на праздничные мероприятия. Поэтому в дальнейшем планируется поздравлять героев адресно, на дому.

По словам начальника отдела лицензионно-разыскной работы Управления общественной безопасности ГУВД г. Бишкек Эркинбека Курманалиева, молодому поколению необходимо брать пример с ветеранов. В военные годы все структуры работали слажено, и сейчас государству также необходимо тесно сотрудничать с охранными организациями, так как вместе следить за порядком проще.

"У нас в городе иногда бывают митинги, беспорядки, и одна милиция не успевает, поэтому нужна не только государственная охрана. И именно взаимодействие двух силовых направлений очень нужно. Мы сегодня пришли и тут такое спортивное мероприятие, здесь приятно находиться", - сказал Курманалиев.

А по окончании первенства призеры получат памятные призы, также будут награждены медалями и кубками.

Стоит отметить, сейчас в Кыргызстане зарегистрировано более 500 охранных агентств и 140 из них имеют лицензию на оружие. Всего в негосударственную службу безопасности и охраны входят около четырех тысяч человек и некоторые из них изъявили желание принять участие в акции "Бессмертный полк", которая пройдет 9 мая в Бишкеке.