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Сегодня: марихуана в свободном доступе, покушение на Айгуль, День Победы

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Виктория Куренева

Легализовать анашу! С таким предложением на заседании, посвященном Национальной стратегии устойчивого развития до 2040 года, выступил председатель Национального банка КР. "Легализуйте марихуану. Ничего не надо делать - у вас туристы пачками будут. Все СНГ будет здесь, мест в гостиницах не останется. Вот это фишка", - сказал Толкунбек Абдыгулов.

Как выяснилось, данное предложение было шуткой. Однако следует напомнить, что с предложением о легализации марихуаны первым еще в 2012 году выступил экс-депутат ЖК Бахтияр Кадыров. О пользе анаши для экономики страны рассуждал и известный врач-нарколог Женишбек Назаралиев. Между тем вопрос о законной продаже анаши остался открытым (шутка).

Покушение на Айгуль. В соцсетях появились фотографии девушки по имени Динара, которая фотографируется с цветком Айгуль. Но не на его фоне, а с вырванными растениями в руках. Интернет-общественность возмущена этим поступком, а в адрес девицы льются ругань и угрозы.

Стоит отметить, цветок Айгуль цветет раз в год всего около 20 дней. В Кыргызстане его можно встретить неподалеку от Баткена. Растение является эндемиком природы Кыргызстана и занесено в Красную книгу. Длина растения достигает до 1,5 метра. Ростки цветка проклевываются только через семь лет, а еще через семь - появляется первый цветок.

Найдены тела погибших. В селе Аюу Узгенского района Ошской области нашли тела еще двоих погибших в результате схода оползня. Погибшими оказались мужчина и его четырехлетний сын. Тела умерших переданы родственникам. В настоящий момент поиски продолжаются

Напомним, 29 апреля, около 7.20 утра в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был нежилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.

Не будет газа. С 10 по 12 мая будет прекращена подача природного газа в Бишкеке в районе, ограниченном отрезками улиц Тоголока Молдо, Кудрука, Профессора Зимы и БЧК. Как сообщает ОсОО "Газпром Кыргызстан", это связано с проведением работ по устранению утечки газа.

Кроме того, 4 мая газа не будет в некоторых районах Токмака и Джалал-Абада в связи с проведением плановых ремонтных работ.

День Победы. В честь празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в столице пройдет ряд праздничных мероприятий.

Мэрия Бишкека сообщает, что в каждом районе города пройдет одно, а то и несколько мероприятий. И напоминает, что на сегодняшний день в органах социальной защиты города на учете состоят 1 499 ветеранов, из них 162 участника войны, 21 несовершеннолетний узник концлагерей, 14 блокадников Ленинграда, 112 тружеников тыла (с группой инвалидности), 411 тружеников тыла (без инвалидности), 16 семей погибших в ВОВ, 212 вдов инвалидов ВОВ и 513 вдов участников ВОВ.

Сила землетрясения. Сегодня в 10.45 зарегистрировано землетрясение, сила которого в эпицентре составила 6-7 баллов. По предварительным данным, очаг располагается на территории Таджикистана.

В Оше подвижность земной коры составила 3-4 балла, в Баткене – 4, в Бишкеке - 2-3 балла. По данным Института сейсмологии НАН, в результате землетрясения в Алайской долине могут появиться трещины.

URL: http://www.vb.kg/359323
Теги:
газ, землетрясение, наркотики, погибшие, покушение, Таджикистан, Токмак, День Победы, оползень
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Комментарии
Атай Ким
03.05.2017, 18:17
Карма: -16
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 9
Минусов: 25
Комментариев: 51

Да блин заканали с этой марихуаной, Абдыгулов ведь пошутил, и прав он в том, что ИК нужен свой бренд, своя фишка для привлечения туристов. А травку он привел как шуточный пример

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